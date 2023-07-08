Доцент МГУ Лобанов сообщил о попытках «экстренно уволить» из вуза

Доцент МГУ Лобанов, ранее признанный иноагентом, сообщил о попытках ректора университета Садовничего «экстренно уволить» его. По словам доцента, его уже попросили написать заявление по собственному желанию, однако он отказался

Михаил Лобанов (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) (Фото: Владимир Андреев / ura.ru / ТАСС)

Кандидат физико-математических наук, доцент МГУ Михаил Лобанов, которого в конце июня включили в реестр иноагентов, сообщил о попытках руководства университета, в том числе ректора Виктора Садовничего, «экстренно уволить» его.

По его словам, руководству вуза поставлен ультиматум: «или срочно увольняете Лобанова, или МГУ пострадает».

«Формально это связано со статусом иноагента, который мне присвоили две недели назад. Репрессивный закон подразумевает фактический запрет на профессию преподавателя. И руководство МГУ, и те люди, которые вынуждают руководство срочно меня уволить, прекрасно знают, что сделать это до конца августа невозможно, если соблюдать законы. Также всем им прекрасно известно, что статус иноагента не обязывает именно увольнять меня — работодатель просто должен предложить мне другие должности, не связанные с преподавательской деятельностью», — пояснил Лобонов.

В то же время он подчеркнул, что политическое давление и желание руководства МГУ исполнять указания властей «оказывается сильнее и важней, чем соблюдение законодательства и репутация университета». «В среду мне передали личную просьбу ректора уйти по собственному желанию, а не ждать увольнения, вопрос о котором будет решен в самом скором времени. Я, конечно, ответил отказом на это непристойное предложение. Жду незаконного увольнения со дня на день», — рассказал доцент.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МГУ им. М.В. Ломоносова.

Минюст признал Лобанова иноагентом 23 июня. В ведомстве заявили, что он принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов, выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике.

В 2021 году Лобанов участвовал в выборах в Госдуму от КПРФ, но не прошел. Партия отказывалась признать результаты электронного голосования. В декабре по делу экс-депутата Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень террористов и экстремистов) у него проводились обыски. Тогда его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении распоряжению полицейского (ст. 19.3 КоАП). Адвокат Лобанова сообщал, что при задержании силовики применили силу.

В мае этого года у него дома также проводился обыск, после которого его задержали. К вечеру того же дня его отпустили из Следственного комитета в качестве свидетеля.