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Минюст признал иноагентами бывшего вице-президента «ЮКОСа» и доцента МГУ

Минюст признал иноагентами бывшего вице-президента «ЮКОСа» Невзлина и доцента МГУ Лобанова
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Минюст признал иноагентами бывшего вице-президента «ЮКОСа» Леонида Невзлина и доцента МГУ Михаила Лобанова, сообщается на сайте министерства.

Также иноагентами признаны:

  • исключенный из КПРФ в середине марта депутат Мосгордумы Евгений Ступин;
  • юрист российской ЛГБТ-сети (внесена в реестр иноагентов) Александр Белик;
  • бывший депутат муниципального совета Владимирского округа Санкт-Петербурга Виталий Боварь;
  • кандидат биологических наук, научный журналист и автор подкаста «Голый землеком» Илья Колмановский;
  • помогающее избежать призыва «Движение сознательных отказчиков»;
  • ЛГБТ-центр «Действие».

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ЮКОС ЛГБТ МГУ Минюст иноагенты
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