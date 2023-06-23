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Минюст признал иноагентами бывшего вице-президента «ЮКОСа» и доцента МГУ
Минюст признал иноагентами бывшего вице-президента «ЮКОСа» Невзлина и доцента МГУ Лобанова
Минюст признал иноагентами бывшего вице-президента «ЮКОСа» Леонида Невзлина и доцента МГУ Михаила Лобанова, сообщается на сайте министерства.
Также иноагентами признаны:
- исключенный из КПРФ в середине марта депутат Мосгордумы Евгений Ступин;
- юрист российской ЛГБТ-сети (внесена в реестр иноагентов) Александр Белик;
- бывший депутат муниципального совета Владимирского округа Санкт-Петербурга Виталий Боварь;
- кандидат биологических наук, научный журналист и автор подкаста «Голый землеком» Илья Колмановский;
- помогающее избежать призыва «Движение сознательных отказчиков»;
- ЛГБТ-центр «Действие».
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