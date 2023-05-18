Доцента МГУ Лобанова задержали после обыска по делу Пономарева

Перед задержанием у Лобанова прошел обыск по делу против экс-депутата Пономарева (признан иноагентом). Сам Лобанов заявил, что не имеет никакого отношения к Пономареву или его проектам

Фото: Михаил Лобанов / YouTube

Силовики задержали доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова, у которого прошел обыск по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан Минюстом иноагентом), сообщила ТАСС адвокат Татьяна Окушко.

«Лобанова задержали, посадили в машину и увезли из его квартиры. Мне пока неизвестно, куда именно его везут и какой у него процессуальный статус, сейчас я пытаюсь это выяснить», — сказала она.

РБК обратился за комментарием к Окушко.

Обыск у Лобанова прошел утром, он связан с делом Пономарева, сообщали источники ТАСС и RT. Позже в телеграм-канале Лобанова написали, что он «не знаком и вообще не имеет каких-либо контактов с Пономаревым». «Никакого отношения к Илье Пономареву и каким-либо его проектам он не имеет», — говорится в записи.

Утром 18 мая помимо Лобанова силовики пришли с обысками в том числе к членам партии «Яблоко» Галине Фильченко и Ноари Хананашвили и главреду петербургского издания «Ладога.ру» Александру Калинину. По словам источников ТАСС и RT, их заподозрили в сотрудничестве с Пономаревым — в участии в деятельности «Съезда народных депутатов» (это собрание бывших российских депутатов, инициированное Пономаревым; структура признана в России нежелательной организацией). Следствие считает, на одном из собраний организации, которое прошло в Польше в 2022 году, были «сформированы альтернативные российским органы власти», сообщил источник ТАСС.

В России против Пономарева возбуждено уголовное дело о распространении фейков об армии. Экс-депутат находится за границей, он заочно арестован.

В декабре прошлого года по делу Пономарева также проводились обыски, в том числе у Лобанова. Тогда доцента МГУ арестовали на 15 суток по статье о неповиновении распоряжению полицейского (ст. 19.3 КоАП). Как сообщал адвокат Лобанова, при задержании сотрудники полиции применили силу.

В 2021 году Лобанов участвовал в выборах в Госдуму, но не прошел.