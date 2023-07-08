Глава МИД Китая Цинь Ган с 25 июня не появлялся на публике

Глава МИД Китая уже почти две недели не появлялся на публике

Цинь Ган с 25 июня не проводил встреч и не участвовал в каких-либо мероприятиях. Был отменен запланированный на 10 июля визит в Китай его европейского коллеги Жозепа Борреля. В Брюсселе «ходят слухи» о проблемах со здоровьем Циня

Цинь Ган (Фото: Terje Pedersen / NTB / Reuters)

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган не участвовал в каких-либо публичных мероприятиях с 25 июня, обратил внимание Bloomberg.

По данным сайта МИД КНР, в этот день Цинь Ган провел встречи с шри-ланкийским и вьетнамским коллегами Али Сабри и Буйтанем Соном. С этого момента на сайте ведомства не появлялось никаких сообщений о деятельности китайского министра.

10 июля в Китай должен был прибыть главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, но поездку отменили. В пресс-службе Борреля отметили, что Пекин сообщил о невозможности проведения визита в запланированное время. Причина не называлась.

Politico пишет, что в Брюсселе «ходят слухи» о проблемах со здоровьем у китайского министра. Как передает Bloomberg, представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь на брифинге 7 июля заявил, что «не слышал» об этом сообщении.

Цинь Гану 57 лет. Он возглавляет китайскид МИД с конца 2022 года.

Агентство отмечает, что Цинь Ган вероятно может принять участие во встрече с премьер-министром Соломоновых островов Манассе Согаваре, который прибудет в Китай в воскресенье, 9 июля, а также отправиться на саммит АСЕАН в Джакарте на будущей неделе.

В мае несколько дней из поля зрения общественности исчез президент Белоруссии Александр Лукашенко. 9 мая была сокращена программа его участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве, затем он не выступил с традиционной речью после возложения венка к монументу в Минске. В итоге он вновь появился на публике только 15 мая.

Позднее белорусский лидер объяснил, что переболел аденовирусом. Также он призвал тех, кто думает, что он собрался умирать, успокоиться. «Умирать я не собираюсь, ребята. Вы еще мучаться со мной будете очень долго», — предупредил Лукашенко.