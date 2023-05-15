Лукашенко впервые появился на публике после сообщений о болезни. Видео

На кадрах с Лукашенко, который не появлялся на публике с 9 мая, видно, что у него забинтована рука

Video

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Александра Лукашенко, показал видео с президентом Белоруссии, который не появлялся на публике с 9 мая. На кадрах — его визит в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

«Пул первого» ранее сообщал, что Лукашенко во время общения с военными «заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне». Левая рука у президента Белоруссии перевязана, говорит он хрипло. Военных на встрече он попросил обойтись «без великих докладов».

Последнее до этого момента публичное появление Лукашенко было 9 мая, когда он посетил Парад Победы в Москве и принял участие в торжественных мероприятиях в Минске. Однако его участие в программе праздника было сокращено — он не пришел на завтрак иностранных лидеров, который устраивал Кремль, а после возложения цветов в Минске не стал выступать с традиционной речью. 14 мая Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии. Минск ничего о состоянии здоровья Лукашенко официально не сообщал.