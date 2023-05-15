В Белоруссии впервые показали фото Лукашенко на публике после сообщений о болезни

Лукашенко появился на публике впервые после сообщений о болезни

В последний раз Лукашенко появлялся на публике 9 мая, однако в праздничных мероприятиях он принимал ограниченное участие. После его исчезновения на несколько дней появились слухи о проблемах со здоровьем

Александр Лукашенко (Фото: pul_1 / Telegram)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Соответствующую фотографию опубликовал близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

Пресс-служба сообщает, что сегодня Лукашенко «работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО, заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне».

На фотографии видно, что левая рука у Лукашенко перевязана.

Сообщения о проблемах со здоровьем Лукашенко появились после 9 мая, когда он последний раз появился на публике — на параде Победы в Москве. После парада белорусский президент не пришел на завтрак иностранных лидеров, который устраивал Кремль. В тот же день Лукашенко приехал в Минск и возложил венок к монументу на площади Победы. Однако с речью он не выступил — это сделал министр обороны Виктор Хренин.

14 мая Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии. Комментируя сообщения о здоровье Лукашенко, представитель президента России Дмитрий Песков говорил, что никаких официальных сообщений о самочувствии белорусского президента «не было».