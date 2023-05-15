Лукашенко появился на публике впервые после сообщений о болезни

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 86,09 (+1,84) Инвестиции, 17:02 Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 79,1 (+1,9) Инвестиции, 17:02
Фонд Сороса продал акции Tesla и сделал ставку на Netflix и Walmart Инвестиции, 17:59
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 17:57
В Тернополе заявили, что на горевших складах не было снарядов с ураном Политика, 17:43
Белгородский губернатор сообщил о массированном обстреле ВСУ Политика, 17:41
В РПЦ пообещали хранить «Троицу» в соответствии с требованиями ученых Общество, 17:25
GigaChat от Сбера: что ждет экосистему и как поведут себя акции Pro, 17:25
Фон дер Ляйен анонсировала санкции по ограничению транзита через Россию Политика, 17:21
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании «Азимут» Политика, 17:21
Данила Козловский до конца года ушел в отпуск Общество, 17:19
«Динамо» назвало замену уволенному тренеру Йокановичу Спорт, 17:18
Путин выразил соболезнования близким Эдуарда Сагалаева Общество, 17:16
Лучший теннисист сезона проиграл 135-й ракетке мира на «Мастерс» в Риме Спорт, 17:12
Эксперты предупредили о рекордном за 50 лет дефиците платины в 2023 году Инвестиции, 17:10
Лукашенко появился на публике впервые после сообщений о болезни Политика, 17:05
Политика ,  
0 

Лукашенко появился на публике впервые после сообщений о болезни

В Белоруссии впервые показали фото Лукашенко на публике после сообщений о болезни
В последний раз Лукашенко появлялся на публике 9 мая, однако в праздничных мероприятиях он принимал ограниченное участие. После его исчезновения на несколько дней появились слухи о проблемах со здоровьем
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: pul_1 / Telegram)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Соответствующую фотографию опубликовал близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

Пресс-служба сообщает, что сегодня Лукашенко «работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО, заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне».

На фотографии видно, что левая рука у Лукашенко перевязана.

Сообщения о проблемах со здоровьем Лукашенко появились после 9 мая, когда он последний раз появился на публике — на параде Победы в Москве. После парада белорусский президент не пришел на завтрак иностранных лидеров, который устраивал Кремль. В тот же день Лукашенко приехал в Минск и возложил венок к монументу на площади Победы. Однако с речью он не выступил — это сделал министр обороны Виктор Хренин.

14 мая Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии. Комментируя сообщения о здоровье Лукашенко, представитель президента России Дмитрий Песков говорил, что никаких официальных сообщений о самочувствии белорусского президента «не было».

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия
Материалы по теме
Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии
Политика
Кремль объяснил, почему Лукашенко пропустил завтрак лидеров после парада
Политика
Пропустивший завтрак с Путиным Лукашенко появился в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter