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В России за сутки выявили 3,4 тыс. заразившихся коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 3464 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего заболевших выявили в следующих регионах:

  • Москва (556);
  • Московская область (279);
  • Санкт-Петербург (273);
  • Воронежская область (121);
  • Нижегородская область (95).

В больницы попали 1266 заболевших. Лидерами по количеству госпитализаций стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье (127, 78 и 67 пациентов соответственно). Четвертую и пятую строчки заняли Татарстан (54) и Челябинская область (52).

За тот же срок от инфекции по всей стране умерли 49 человека. 2787 пациентов выздоровели.

В России за сутки выявили 3,3 тыс. заболевших коронавирусом
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 18,4 млн россиян, из них почти 17,9 млн выздоровели, а 381,5 тыс. умерли.

Росстат ведет статистику умерших по-другому. Разница заключается в том, что оперативный штаб учитывает только те случаи, когда медики установили коронавирус как основную причину смерти. Росстат считает все случаи, когда умерший был заражен коронавирусом. По данным ведомства, только в феврале 2022 года от инфекции или по косвенным причинам умерли 37,5 тыс. россиян.

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Саммари

Ранее, 1 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене действующих в стране антиковидных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ведомство объяснило послабления стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещало вернуть ограничения, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. 6 июля российский Минздрав разрешил возобновить плановую работу медицинских учреждений, перепрофилированных под пациентов с COVID.

Теги
коронавирус заболеваемость COVID-19
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