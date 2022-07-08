В России за сутки выявили 3,4 тыс. заразившихся коронавирусом
В России за сутки выявили 3464 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Больше всего заболевших выявили в следующих регионах:
- Москва (556);
- Московская область (279);
- Санкт-Петербург (273);
- Воронежская область (121);
- Нижегородская область (95).
В больницы попали 1266 заболевших. Лидерами по количеству госпитализаций стали Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье (127, 78 и 67 пациентов соответственно). Четвертую и пятую строчки заняли Татарстан (54) и Челябинская область (52).
За тот же срок от инфекции по всей стране умерли 49 человека. 2787 пациентов выздоровели.
Всего за время пандемии коронавирусом заразились более 18,4 млн россиян, из них почти 17,9 млн выздоровели, а 381,5 тыс. умерли.
Росстат ведет статистику умерших по-другому. Разница заключается в том, что оперативный штаб учитывает только те случаи, когда медики установили коронавирус как основную причину смерти. Росстат считает все случаи, когда умерший был заражен коронавирусом. По данным ведомства, только в феврале 2022 года от инфекции или по косвенным причинам умерли 37,5 тыс. россиян.
Ранее, 1 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об отмене действующих в стране антиковидных ограничений, в том числе масочного режима и запрета на работу кафе и ресторанов в ночное время. Ведомство объяснило послабления стабильным снижением заболеваемости в течение четырех месяцев, но обещало вернуть ограничения, если эпидемиологическая обстановка ухудшится. 6 июля российский Минздрав разрешил возобновить плановую работу медицинских учреждений, перепрофилированных под пациентов с COVID.