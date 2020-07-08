Дело Ивана Сафронова , 08 июл, 12:41
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«Роскосмос» не уволил подозреваемого в госизмене журналиста Сафронова
Иван Сафронов
Арестованный по подозрению в государственной измене советник генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов остается сотрудником государственной корпорации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.
Отвечая на вопрос, остается ли Сафронов работать в госкорпорации, Устименко сказал: «Сафронов является сотрудником «Роскосмоса», советником гендиректора».
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