«Роскосмос» не уволил подозреваемого в госизмене журналиста Сафронова

Иван Сафронов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Арестованный по подозрению в государственной измене советник генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов остается сотрудником государственной корпорации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.

Отвечая на вопрос, остается ли Сафронов работать в госкорпорации, Устименко сказал: «Сафронов является сотрудником «Роскосмоса», советником гендиректора».

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