Песков отказался обсуждать методы найма «Роскосмоса» после дела Сафронова

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В Кремле не обсуждают методы рекрутинга «Роскосмоса» или других ведомств. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос о том, как в «Роскосмос» приняли на пост советника гендиректора Ивана Сафронова, которого теперь обвиняют в государственной измене, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, мне неправильно было бы говорить о рекрутинге «Роскосмоса» или других ведомств. Единственное, что существует разный режим набора на разные должности», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что некоторые должности не подразумевают доступа к гостайне.

7 июля советника главы «Роскосмоса» и бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК). Эта статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признал вину и связал происходящее со своей профессиональной журналистской деятельностью.