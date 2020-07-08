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Дело Ивана Сафронова ,  
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Песков отказался обсуждать методы найма «Роскосмоса» после дела Сафронова

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В Кремле не обсуждают методы рекрутинга «Роскосмоса» или других ведомств. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос о том, как в «Роскосмос» приняли на пост советника гендиректора Ивана Сафронова, которого теперь обвиняют в государственной измене, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, мне неправильно было бы говорить о рекрутинге «Роскосмоса» или других ведомств. Единственное, что существует разный режим набора на разные должности», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что некоторые должности не подразумевают доступа к гостайне.

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Иван Сафронов

7 июля советника главы «Роскосмоса» и бывшего военного корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова задержали по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК). Эта статья предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы. Сафронов не признал вину и связал происходящее со своей профессиональной журналистской деятельностью.

В «Роскосмосе», где Сафронов работает с мая 2020 года, заявили, что дело не связано с работой в корпорации. По словам Дмитрия Рогозина, у его помощника не было доступа к закрытой информации.

Адвокат Сафронова Иван Павлов сообщил, что следствие обвиняет его подзащитного в передаче Чехии в 2017 году данных о военном сотрудничестве России и стран Ближнего Востока. По версии следствия, конечным получателем этих сведений были США.

Теги: Дмитрий Песков, Роскосмос
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