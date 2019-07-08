«Единая Россия» поднимет в Госдуме вопрос о запрете ввоза вина из Грузии

«Единая Россия» поднимет в Госдуме вопрос о запрете ввоза вина из Грузии

Глава партийной фракции в Госдуме Сергей Неверов заявил, что из-за русофобских настроений в Грузии единороссы намерены выступить за введение запрета на импорт грузинских вин и воды, а также на переводы денег в республику

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Фракция партии «Единая Россия» (ЕР) поднимет на Совете Государственной думы (коллегиальный орган для предварительной подготовки и рассмотрения вопросов деятельности палаты) вопрос о введении запрета на ввоз в страну грузинских вин и минеральной воды. По словам вице-спикера Госдумы, главы фракции ЕР Сергея Неверова, это случится уже в понедельник, 8 июля.

«Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в Республику Грузия», — сказал Неверов (цитата по ТАСС).

Необходимость таких мер вице-спикер объяснил тем, что в Грузии «присутствуют русофобские настроения», которые подвергают граждан России опасности. По его словам, в Грузии происходят нападения на российских туристов, с которых «бесчинствующие элементы» срывают георгиевские ленточки.

«Конечно, мы считаем, что подобные действия недопустимы», — сказал Неверов.