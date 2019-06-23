В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии

Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго». Об этом в своем Facebook написал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. О каких именно мерах может идти речь, он не уточнил.

Комментируя информацию о том, что ряд кинотеатров в Грузии приостановили показ фильмов на русском языке, сенатор заявил, что «речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей».

С начала протестных акций в Грузии показ картин на русском языке приостановила крупнейшая сеть кинотеатров этой страны Cavea. В компании сообщили, что приняли такое решение в знак солидарности с «участниками антиоккупационной акции». Агентству ТАСС в информационной службе сети кинотеатров сообщили, что показ русскоязычных фильмов приостановили все кинотеатры в стране. При этом там отметили, что мера не имеет отношения к событиям последних дней в отношениях двух стран.

Акции протеста в Грузии начались 20 июня после инцидента с участием депутата Госдумы России и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. В ходе заседания в грузинском парламенте он сел в кресло спикера парламента, чем возмутил представителей оппозиции республики. После произошедшего они потребовали отставки спикера парламента.