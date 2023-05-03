Россия впервые опустилась ниже 160 места в рейтинге свободы СМИ

В 2022-м Россия в рейтинге свободы прессы занимала 155 место, в 2023-м она опустилась на 164. За 21 год составления рейтинга страна не поднималась выше 121 строчки. На первом месте — Норвегия, на последнем — КНДР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В рейтинге свободы прессы 2023 года, который составляет организация «Репортеры без границ», Россия опустилась на девять строчек по сравнению с прошлым годом и теперь занимает 164 место из 180.

Смещение России в рейтинге составители объясняют «ростом пропаганды» в стране и «жесткой» политикой в отношении независимых СМИ — от объявления иноагентами до запрета.

Место страны в рейтинге зависит от числа присвоенных ей баллов: 100 — максимально возможный уровень свободы прессы, 0 — максимально низкий. Балл складывается на основе количественного подсчета «злоупотреблений в отношении СМИ» и качественного анализа ситуации с медиа в стране на основе вопросника. Среди исследуемых показателей — политический, экономический, социокультурный контексты, правовая база и безопасность.

Россия получила 34,77 балла, что по классификации описывает ситуацию как «очень серьезную». В прошлом году страна была на 155 позиции с 38,82 балла.

На первом месте в рейтинге этого года — Норвегия, она занимает эту позицию уже семь лет подряд, у нее более 95 баллов. На последнем месте — Северная Корея (около 22 баллов). Россия находится между Бангладеш (35 баллов) и Турцией (около 34 баллов).

Рейтинг составляется с 2002 года, в самом первом Россия была на 121 месте и выше не поднималась.

За последние десять лет, как отмечают авторы рейтинга, ситуация со свободой прессы в мире в целом ухудшилась. В 2013 году по баллам к «зеленой» зоне, где СМИ находятся в хорошей ситуации, относились 26 стран или 14%. В 2023 — только восемь стран или 4%. Зато число стран в «красной» (наихудшей) зоне увеличилось с 20 (11%) до 31 (17%).