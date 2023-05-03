Россия впервые опустилась ниже 160 места в рейтинге свободы СМИ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 03 мая, 16:22
В Ленинградской области ввели запрет на запуски беспилотников Политика, 00:17
Названы топ-10 стран, где россияне покупают жилье для ВНЖ в 2023 году Недвижимость, 00:02
Главное о нападении на лидера баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа Спорт, 00:00
«В менее попсовых отраслях так давно»: почему ФНС проверяет блогеров Технологии и медиа, 00:00
Крупные банки начали повышать ставки по ипотеке Финансы, 00:00
Зеленский из Финляндии отправился в Нидерланды Политика, 03 мая, 23:51
Рогов назвал потери ВСУ на ореховском направлении Политика, 03 мая, 23:47
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Атака беспилотников на Кремль. Главное Политика, 03 мая, 23:38
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 03 мая, 23:30
Посольство США предупредило о повышенной угрозе ракетных ударов в Киеве Политика, 03 мая, 23:25
Россия впервые опустилась ниже 160 места в рейтинге свободы СМИ Технологии и медиа, 03 мая, 23:10
В Псковской области запретили запуски беспилотников Политика, 03 мая, 23:02
В Сумской и Черниговской областях Украины прозвучали взрывы Политика, 03 мая, 22:45
В Берлине мужчина ранил ножом двух школьниц Общество, 03 мая, 22:32
Технологии и медиа ,  
0 

Россия впервые опустилась ниже 160 места в рейтинге свободы СМИ

Россия опустилась на 164 место из 180 в мировом рейтинге свободы СМИ
В 2022-м Россия в рейтинге свободы прессы занимала 155 место, в 2023-м она опустилась на 164. За 21 год составления рейтинга страна не поднималась выше 121 строчки. На первом месте — Норвегия, на последнем — КНДР
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В рейтинге свободы прессы 2023 года, который составляет организация «Репортеры без границ», Россия опустилась на девять строчек по сравнению с прошлым годом и теперь занимает 164 место из 180.

Смещение России в рейтинге составители объясняют «ростом пропаганды» в стране и «жесткой» политикой в отношении независимых СМИ — от объявления иноагентами до запрета.

Место страны в рейтинге зависит от числа присвоенных ей баллов: 100 — максимально возможный уровень свободы прессы, 0 — максимально низкий. Балл складывается на основе количественного подсчета «злоупотреблений в отношении СМИ» и качественного анализа ситуации с медиа в стране на основе вопросника. Среди исследуемых показателей — политический, экономический, социокультурный контексты, правовая база и безопасность.

Россия получила 34,77 балла, что по классификации описывает ситуацию как «очень серьезную». В прошлом году страна была на 155 позиции с 38,82 балла.

На первом месте в рейтинге этого года — Норвегия, она занимает эту позицию уже семь лет подряд, у нее более 95 баллов. На последнем месте — Северная Корея (около 22 баллов). Россия находится между Бангладеш (35 баллов) и Турцией (около 34 баллов). 

Рейтинг составляется с 2002 года, в самом первом Россия была на 121 месте и выше не поднималась.

Читайте на РБК Pro
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Merck и Moderna делают вакцину против рака. Стоит ли покупать их акции
Как помочь подростку подготовиться к экзаменам: чек-лист

За последние десять лет, как отмечают авторы рейтинга, ситуация со свободой прессы в мире в целом ухудшилась. В 2013 году по баллам к «зеленой» зоне, где СМИ находятся в хорошей ситуации, относились 26 стран или 14%. В 2023 — только восемь стран или 4%. Зато число стран в «красной» (наихудшей) зоне увеличилось с 20 (11%) до 31 (17%).

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
СМИ свобода прессы рейтинги
Материалы по теме
На «Новую газету» составили протокол по статье о дискредитации армии
Политика
Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией
Политика
Муратов назвал «контрольным выстрелом» отзыв лицензии у сайта «Новой»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter