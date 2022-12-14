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«Репортеры без границ» сообщили о рекордном числе журналистов под стражей

«Репортеры без границ»: в заключении находятся рекордные 533 журналиста по всему миру
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В этом году по всему миру задержали рекордное количество журналистов — 533, свидетельствуют данные правозащитной организации «Репортеры без границ».

«По состоянию на 1 декабря 2022 года 533 журналиста находились в тюрьме за их профессиональную деятельность, что на 13,4% больше, чем в прошлом году», — сообщили правозащитники.

Число находящихся под стражей женщин-репортеров выросло на 30%, до 78. «Репортеры без границ» указали, что сегодня среди заключенных-журналистов 15% — женщины, тогда как пять лет назад их было менее 7%.

По данным правозащитников, в 2022 году убили 57 журналистов, что на 18,8% больше, чем годом ранее. В организации отмечают, что этому предшествовали «два года спокойствия и исторически низких показателей». Как указали правозащитники, на Украине за полгода с начала боевых действий погибли восемь журналистов.

«В 2022 году более шести из 10 журналистов погибли в странах, считающихся мирными. Только в Мексике были убиты 11 журналистов, что составляет почти 20% от общего числа погибших в этом году работников СМИ. <...> Северная и Южная Америка являются самым опасным регионом для журналистов: почти половина журналистов, убитых в этом году (47,4%), были убиты в этой части мира», — говорится в докладе организации.

Кроме того, «Репортеры» сообщили, что в заложниках по всему миру находятся не менее 65 журналистов и работников СМИ.

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В начале сентября Мосгорсуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о госизмене. Это один из самых строгих приговоров по этой статье.

По версии ФСБ, Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО. В частности, он получил $248 от политолога Демури Воронина (также обвиняется в госизмене), указывала защита журналиста. Помимо этого, следствие назвало агентом чешской разведки коллегу и приятеля Сафронова Мартина Лариша, который работал в Москве с 2010 по 2012 год как корреспондент газеты Lidové noviny, а затем создал информационное агентство, распространявшее по подписке информационный дайджест о безопасности, сообщал «Коммерсантъ». Сафронов вину не признал и дважды отказался от сделки со следствием.

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