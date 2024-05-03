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Политика ,  
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Россия поднялась на 162-е место в мировом рейтинге свободы СМИ

«Репортеры без границ» сообщили об ухудшении ситуации со свободой прессы в мире — показатель свободы журналистики от политического вмешательства снизился на 7,6 балла. На первом месте находится Норвегия, на последнем — Эритрея
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / Global Look Press

Россия поднялась на 162-е место из 180 в рейтинге свободы прессы, который ведет международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (ее сайт заблокирован на территории России). В 2023 году страна занимала 164-е место, а в 2022 году — 155-е место.

Организация подчеркнула, что ситуация со свободой прессы в мире в целом ухудшилась. Так, показатель свободы журналистики от политического вмешательства снизился на 7,6 балла.

Норвегия сохранила первое место в рейтинге свободы прессы, Ирландия (сейчас 8-е место) уступила первое место в ЕС и второе место в мире Дании из-за «судебного запугивания» СМИ. Третье место заняла Швеция.

На последнем месте находится Эритрея, в 2023 году там находилась КНДР. Сирия в обновленном рейтинге заняла 179-е место, а Афганистан — 178-е место, опустившись туда с 152-го.

Место страны в рейтинге зависит от числа присвоенных ей баллов: 100 — максимально возможный уровень свободы прессы, 0 — максимально низкий. Балл складывается на основе количественного подсчета «злоупотреблений в отношении СМИ».

«Репортеры без границ» сообщили о рекордном числе журналистов под стражей
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Организация существенно снизила рейтинг Аргентины — он опустился с 26-го на 66-е место. Так, в марте 2023 года новый президент страны Хавьер Милей закрыл крупнейшее информационное агентство Telam.

По данным организации, выборы в 2023 году часто сопровождалось насилием в отношении журналистов, например в Нигерии (112-е место) и Демократической Республике Конго (123-е место). Существенное снижение в рейтинге затронуло часть стран региона Сахель на фоне переворотов. Так, Нигер опустился с 19-го на 80-е место, Буркина-Фасо — с 28-го на 86-е место, Мали — с 113-го на 114-е место.

Организация также пишет о проблеме использования генеративного искусственного интеллекта на фоне отсутствия его регулирования. В качестве примера «Репортеры без границ» привели аудио-дипфейк, жертвой которого во время парламентских выборов в Словакии осенью 2023 года (снижение на 12 позиций на 29-е место) стала журналистка Моника Тодова. Ранее портал AI Incidents Database, изучающий инциденты с ИИ, писал, что за несколько дней до выборов в социальных сетях появились фейковые аудиозаписи, содержащие разговоры с журналистом, в которых обсуждались фальсификации результатов голосования.

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Георгий Смирнов
«Репортеры без границ» Рейтинг Россия СМИ журналистика Норвегия Ирландия
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