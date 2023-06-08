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Умер бывший зять Березовского и бизнесмен Георгий Шуппе

На 53-м году жизни умер зять Березовского и бизнесмен Георгий Шуппе
Структуры Шуппе инвестировали в «Студию Артемия Лебедева», Lenta.ru и другие русскоязычные проекты в ранние годы Рунета. В 2004-м он переехал в Британию, а спустя десять лет СК обвинил его в организации убийства
Георгий Шуппе
Георгий Шуппе (Фото: Anewtake / Wikipedia)

Бизнесмен Георгий Шуппе умер на 52-м году жизни, сообщила бывший коммерческий директор «Коммерсанта» Валерия Любимова в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms признан экстремистской и запрещенной в России организацией).

Любимова уточнила, что Шуппе скончался от сердечного приступа.

Шуппе в 1996-м создал первого российского частного интернет-провайдера Cityline, к проекту присоединились также Демьян Кудрявцев, Дмитрий Босов и Максим Барский. Шуппе был сооснователем продюсерского центра NetSkate, инвестировавшего в новые русскоязычные медиа. Благодаря нему появились новостной портал Lenta.ru, Студия Артемия Лебедева и другие. В 2004 году он перехал в Лондон и занялся венчурными инвестициями в Великобритании, США и Германии.

Бизнесмен в 1997-2012 годах был женат на дочери предпринимателя Бориса Березовского Екатерине, у них родилось четыре ребенка.

СК в 2014 году обвинил Шуппе в причастности к убийству основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева, его заочно арестовали и объявили в международный розыск. По версии следствия, Шуппе организовал убийство Минеева, чтобы завладеть его бизнесом. Шуппе попытался оспорить свой заочный арест в Конституционном суде России в 2016-м, однако иск не удовлетворили. Бизнесмен отрицал обвинения и заявлял, что не был знаком с погибшим.

Великобритания отказалась выдать бизнесмена, а Москва не стала обжаловать этот приговор суда.

The Sun писала, что в декабре 2017 года, за несколько месяцев до отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Шуппе был отравлен. Но сам бизнесмен опроверг информацию издания. «Там ничего не происходило, связанное с тем, что написали в газете. Были осложнения из-за болезни, и я попал в больницу. Да, была полиция, пытались что-то найти. Ничего не нашли», — сказал Шуппе.

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Березовский умер в Англии в марте 2013-го. Его тело обнаружили в ванной одного из домов его бывшей жены в графстве Беркшер.

Шуппе был первым, кто рассказал правоохранительным ведомствам о произошедшем. Бизнесмен сообщил о депрессии у Березовского и сократившемся круге общения. Точные причины смерти официально до сих пор не установлены. По одной из версий, Березовский покончил жизнь самоубийством.

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