РЖД летом увеличат пассажиропоток на 50–70 тыс. на южных направлениях
В летний период РЖД планируют пополнить составы 1,7 тыс. вагонов на рейсах в южном направлении России. Всего это даст 50–70 тыс. дополнительных мест для желающих отдохнуть на Черном море и курортах Минеральных Вод, сообщили в пресс-службе компании.
«Схемы поездов на южных направлениях планируется пополнить 1700 вагонами, что позволит обеспечить в них свыше 50–70 тысяч дополнительных мест», — говорится в сообщении.
По данным РЖД, всего в сообщении с курортами юга России будут ходить 144 поезда. Ежедневно в Анапу, Адлер, Новороссийск, Краснодар и Кисловодск будут курсировать до 90 составов.
«Для перевозок свыше 400 тыс. детей в составах детских организованных групп в оздоровительные лагеря и санатории будут назначены порядка 200 специальных рейсов поездов», — также отметили в компании.
В Федеральной пассажирской компании (дочерняя структура РЖД) уточнили ТАСС, что в летний период планируется перевезти на южные курорты России более 7 млн пассажиров, что сопоставимо с доковидным показателем.
24 мая глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что холдинг ожидает увеличения пассажирских перевозок в южном направлении на 15% по сравнению с 2021 годом.
25 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в туристической отрасли сообщил, что резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться увеличения числа чартерных поездов на южные направления.
Директор компании «Ласпи» Елена Баженова пояснила газете, что турбизнес обратился в Министерство курортов и туризма Крыма с просьбой оказать поддержку в организации дополнительного ежедневного поезда, заполнять который компании обещают самостоятельно. Выкупать места на таких рейсах бизнес готов с дисконтом 20–25%.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко уточнил «Коммерсанту», что увеличение регулярного и организация чартерного железнодорожного сообщения с полуостровом — часть программы по развитию транспортной доступности. Основная проблема, по его словам, сводится к пропускной способности железных дорог юга России.
Глава Союза пассажиров Кирилл Янков заявил, что для увеличения количества поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым нужно сократить грузовое движение, особенно на участке от Воронежа до Ростова, где все объезды далеко. Не исключено, говорит эксперт, что ОАО «РЖД» не хочет этого делать: грузовые перевозки для монополии вполне прибыльны.