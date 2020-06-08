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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня

Число зараженных в мире пересекло отметку в 7 млн человек, в Москве могут отменить систему пропусков; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
0
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0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 460 тыс. (8984 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 5859 человек (134 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии 226 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом, общее число жертв эпидемии в столице достигло 2970. Это минимальное суточное количество жертв в столице с 25 мая.
  • Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене части ограничений, введенных из-за коронавируса. Согласно новой редакции документа, в крае отменяется режим самоизоляции для прибывающих в регион. Для всех жителей, кроме граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, отменяются ограничения по выходу из дома.
  • Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля, сообщил РБК источник в одной из крупных авиакомпаний. По его данным, Росавиация предложит первыми открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей, но все будет зависеть от позиции этих государств, а также Роспотребнадзора.
  • Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом, он находится под наблюдением врачей. Ему 56 лет.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Объявить об этом власти могут в понедельник.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 6,799 млн человек, более 397,3 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, 8 мая число зараженных в мире пересекло отметку в 7 млн, 402,8 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено свыше 1,9 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (672 тыс.), Россия — на третьем, Великобритания — на четвертом (287,6 тыс.), Испания — на пятом (254,3 тыс.).
  • Строительство центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) «Росатома» в Боливии было приостановлено из-за пандемии COVID-19, сообщил посол России в Боливии Владимир Спринчан. Стройку начали до пандемии, в Боливию уже доставили необходимое оборудование, но пока все работы заморожены.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Во Франции собираются повысить размер штрафа для тех, кто бросает на улице мелкий мусор, в первую очередь медицинские маски и перчатки. Штраф планируют увеличить с €68 (около 5,2 тыс. руб.) до €135 (около 10, 4 тыс. руб.).

  • Власти Китая намерены сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру, после того как она будет разработана и протестирована, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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