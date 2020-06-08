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Московские музеи назвали сроки открытия для посетителей

Еврейский музей и центр толерантности и Третьяковская галерея планируют открыться для посетителей 16 июня, а Пушкинский музей — не ранее 10 июля
Фото: Шестернина Елена / РИА Новости
Фото: Шестернина Елена / РИА Новости

Еврейский музей и центр толерантности в Москве планирует полностью открыться с 16 июня, сообщили РБК в пресс-службе учреждения. Именно с этого дня, в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, музеи и выставочные залы смогут возобновить прием посетителей.

«У нас в музее мы всегда уделяли особое внимание чистоте и безопасности наших посетителей, например, по всей экспозиции и в лобби у нас размещены специальные стойки с санитайзерами», — сообщили в пресс-службе. В музее также пообещали «соответствовать всем требованиям и регламентам».

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Государственный музей архитектуры имени Щусева, вероятнее всего, откроется для посещения 22–23 июня, сообщила РБК директор учреждения Елизавета Лихачева. «Нам нужно время, чтобы понять, как мы будем организовывать работу, подготовить музей к приему посетителей», — уточнила она.

Сотрудники начали работу над организацией безопасного посещения, закупили средства индивидуальной защиты и санитайзеры, рассказала Лихачева. Кафе в музее пока останется закрытым. «Безусловно, будем следить за количеством людей. В любом случае, у нас не такой поток, чтобы серьезно приходилось об этом думать, нет толп. В выходные будет тяжеловато», — отметила она.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам директора музея, вернуть сотрудников с удаленной работы планируется 14 июня. Лихачева отметила, что на налаживание рабочего процесса понадобится неделя. В музее также планируется запуск онлайн-продажи билетов.

Сотрудники Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля приступят к работе в обычном режиме уже во вторник, 9 июня, сообщили РБК в пресс-службе музея. «Мы начали оперативную разработку регламента для организации доступа посетителей в наши музейные отделы и выставочные залы. При этом мы будем опираться на распоряжения Минкультуры России и рекомендации Роспотребнадзора», — добавили в пресс-службе.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина сможет открыться для посещения только после обеспечения всех мер безопасности, не раньше 10 июля. «Уже больше месяца мы активно обсуждаем все нюансы работы в новых условиях, продумываем необходимые меры безопасности», — сообщили РБК в пресс-службе музея.

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Там добавили, что первые проекты, которые зрители смогут увидеть после окончания режима самоизоляции, — это выставки «Тату» и «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина», которые продолжат работать до конца сентября.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила, что основное здание в Лаврушинском переулке может открыться 16 июня, а Новая Третьяковка на Крымском Валу — ближе к 1 июля, передает ТАСС.

16 марта Минкультуры предписало подведомственным учреждениям приостановить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Это коснулось в том числе проведения экскурсий. Пушкинский музей закрыли для посетителей с 17 марта, а Третьяковку — с 18-го.

Режим самоизоляции, который действовал в столице с марта, отменяется с 9 июня. Согласно графику снятия ограничений, представленному мэром, подведомственные столичному департаменту культуры музеи смогут возобновить прием посетителей. Посещение будет возможно при наличии электронных билетов и при условии соблюдения ограничения по числу посетителей.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Алена Прохоренко, Наталия Анисимова
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