Московские музеи назвали сроки открытия для посетителей

Еврейский музей и центр толерантности и Третьяковская галерея планируют открыться для посетителей 16 июня, а Пушкинский музей — не ранее 10 июля

Фото: Шестернина Елена / РИА Новости

Еврейский музей и центр толерантности в Москве планирует полностью открыться с 16 июня, сообщили РБК в пресс-службе учреждения. Именно с этого дня, в соответствии с указом мэра Сергея Собянина, музеи и выставочные залы смогут возобновить прием посетителей.

«У нас в музее мы всегда уделяли особое внимание чистоте и безопасности наших посетителей, например, по всей экспозиции и в лобби у нас размещены специальные стойки с санитайзерами», — сообщили в пресс-службе. В музее также пообещали «соответствовать всем требованиям и регламентам».

Государственный музей архитектуры имени Щусева, вероятнее всего, откроется для посещения 22–23 июня, сообщила РБК директор учреждения Елизавета Лихачева. «Нам нужно время, чтобы понять, как мы будем организовывать работу, подготовить музей к приему посетителей», — уточнила она.

Сотрудники начали работу над организацией безопасного посещения, закупили средства индивидуальной защиты и санитайзеры, рассказала Лихачева. Кафе в музее пока останется закрытым. «Безусловно, будем следить за количеством людей. В любом случае, у нас не такой поток, чтобы серьезно приходилось об этом думать, нет толп. В выходные будет тяжеловато», — отметила она.