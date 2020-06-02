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Роспотребнадзор выпустил правила возвращения больниц к работе по профилю

Перед возвращением больниц к работе по своему профилю в них необходимо провести ряд мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором. Правила содержания больных в них также изменятся
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Регионы должны разработать «дорожную карту» поэтапного возвращения больниц, перепрофилированных для лечения COVID-19, к своему основному профилю. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.

В документе говорится, что при возвращении больниц к работе по своему основному профилю необходимо следить, чтобы в регионе оставался достаточный запас коек для приема заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.

В больницах, которые принимали больных с коронавирусом, палаты должны быть освобождены от пациентов, а в помещениях нужно силами специализированных организаций провести полную дезинфекцию, включая замену фильтров в системах вентиляции. Качество дезинфекции должно быть проконтролировано лабораторно.

После этого больницы должны:

  • обеспечить расстановку коек не ближе 1,5 м друг от друга;
  • обеспечить доступ персонала и больных к средствам дезинфекции, снабдить их средствами защиты;
  • принимать больных только с соблюдением норм социального дистанцирования, на входе организовать пункт мониторинга состояния здоровья;
  • обязательно проводить анализ на коронавирус перед госпитализацией;
  • питание пациентов организовать в палатах с обязательной дезинфекцией посуды;
  • ограничить допуск посетителей, не связанных с оказанием медицинской помощи;
  • разработать план срочных мероприятий при обнаружении в больнице носителя коронавируса.

Власти Москвы сообщили о будущем построенных под COVID-19 госпиталей
Общество
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

1 июня президент Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медицинской помощи в России. Речь идет о возобновлении как первичной медпомощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной.

Московские власти решили, что временные госпитали, возведенные для лечения больных с COVID-19, в течение ближайшего года не будут демонтировать. «Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того, чтобы расконсервировать этот госпиталь, хватит одного, двух, максимум трех дней. <...>. Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что каждый временный госпиталь закреплен за крупной многопрофильной больницей, где есть коллективы, которые все это подготовили для себя. Всего в Москве создано пять временных госпиталей на 10 тыс. коек, из которых 600 — реанимационные.

«Когда мы создавали эти койки, мы пытались предотвратить возможный рост эпидемии в отсутствие коечного фонда, как это было в других странах. Слава Богу, эти койки нам не понадобились», — рассказала она. Чиновница добавила, что, несмотря на это, госпитали были достроены, а теперь они могут быть законсервированы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: Роспотребнадзор, эпидемия, Больница
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