Роспотребнадзор выпустил правила возвращения больниц к работе по профилю
Регионы должны разработать «дорожную карту» поэтапного возвращения больниц, перепрофилированных для лечения COVID-19, к своему основному профилю. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.
В документе говорится, что при возвращении больниц к работе по своему основному профилю необходимо следить, чтобы в регионе оставался достаточный запас коек для приема заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.
В больницах, которые принимали больных с коронавирусом, палаты должны быть освобождены от пациентов, а в помещениях нужно силами специализированных организаций провести полную дезинфекцию, включая замену фильтров в системах вентиляции. Качество дезинфекции должно быть проконтролировано лабораторно.
После этого больницы должны:
- обеспечить расстановку коек не ближе 1,5 м друг от друга;
- обеспечить доступ персонала и больных к средствам дезинфекции, снабдить их средствами защиты;
- принимать больных только с соблюдением норм социального дистанцирования, на входе организовать пункт мониторинга состояния здоровья;
- обязательно проводить анализ на коронавирус перед госпитализацией;
- питание пациентов организовать в палатах с обязательной дезинфекцией посуды;
- ограничить допуск посетителей, не связанных с оказанием медицинской помощи;
- разработать план срочных мероприятий при обнаружении в больнице носителя коронавируса.