Роспотребнадзор выпустил правила возвращения больниц к работе по профилю

Перед возвращением больниц к работе по своему профилю в них необходимо провести ряд мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором. Правила содержания больных в них также изменятся

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Регионы должны разработать «дорожную карту» поэтапного возвращения больниц, перепрофилированных для лечения COVID-19, к своему основному профилю. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.

В документе говорится, что при возвращении больниц к работе по своему основному профилю необходимо следить, чтобы в регионе оставался достаточный запас коек для приема заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.

В больницах, которые принимали больных с коронавирусом, палаты должны быть освобождены от пациентов, а в помещениях нужно силами специализированных организаций провести полную дезинфекцию, включая замену фильтров в системах вентиляции. Качество дезинфекции должно быть проконтролировано лабораторно.

После этого больницы должны: