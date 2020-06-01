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Власти Москвы сообщили о будущем построенных под COVID-19 госпиталей

Временные госпитали для лечения больных COVID-19, созданные в Москве, не будут демонтировать, они будут сохранены как минимум на год, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Док-ток».

«Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того, чтобы расконсервировать этот госпиталь хватит одного, двух, максимум трех дней. Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами, в которых есть коллективы, которые все это подготовили для себя. Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Чиновница пояснила, что в Москве создано пять временных госпиталей на 10 тыс. коек, из которых 600 — реанимационные.

Материал дополняется.

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