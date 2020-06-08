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Протесты в США ,  
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Залог для обвиняемого в убийстве Флойда полицейского составит $1,25 млн

Суд установил для полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, залог $1,25 млн. Громкое дело о жестоком задержании мужчины привело к массовым протестам и беспорядкам в США
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Суд установил для экс-полицейского Дерека Шовена, который во время задержания надавил коленом на горло задержанного афроамериканца и впоследствии был обвинен в его убийстве, залог в размере $1,25 млн, сообщил телеканал CNN.

Сумма залога может быть уменьшена до $1 млн, если Шовен согласится на ряд особых условий. Для этого он должен отказаться от работы в правоохранительных органах и контактов с семьей умершего, сдать все огнестрельное оружие и разрешения на него, а также не покидать штат Миннесота.

Как отметил прокурор Мэтью Фрэнк, столь высокая сумма залога объясняется резонансом, который вызвало дело, и произошедшими из-за него беспорядками.

Беспорядки в городах США. Главное
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Афроамериканца Джорджа Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания Шовен надавил ему коленом на горло, несмотря на слова мужчины о том, что он не может дышать. Впоследствии Флойд умер в больнице, а видео его задержания попало в Сеть. Согласно отчету независимых судмедэкспертов, причиной смерти стала механическая асфиксия. Судмедэксперты округа Хеннепин заявляли, что Флойд умер не из-за удушения, они считают, что к смерти могли привести имевшиеся у него заболевания и интоксикация.

После огласки случившегося четверо полицейских, участвовавших в задержании, были уволены. Шовену предъявили обвинения в непредумышленном убийстве второй степени, а его коллегам — в пособничестве и подстрекательстве к нему. Следующее заседание суда по делу Флойда запланировано на 29 июня.

История беспорядков из-за расовой дискриминации в США. Фоторепортаж
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После смерти Флойда в США начались акции протеста против полицейского насилия и расовой дискриминации, которые затем переросли в массовые беспорядки и погромы. В некоторые города, в частности в Миннеаполис и Вашингтон, для наведения порядка власти направили солдат Национальной гвардии. В ходе столкновений с демонстрантами пострадали по меньшей мере 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 из которых были госпитализированы, сообщал Минюст США.

Автор: Виктория Полякова
Теги: США, афроамериканец, акции протеста
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