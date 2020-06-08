Залог для обвиняемого в убийстве Флойда полицейского составит $1,25 млн

Суд установил для полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, залог $1,25 млн. Громкое дело о жестоком задержании мужчины привело к массовым протестам и беспорядкам в США

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Суд установил для экс-полицейского Дерека Шовена, который во время задержания надавил коленом на горло задержанного афроамериканца и впоследствии был обвинен в его убийстве, залог в размере $1,25 млн, сообщил телеканал CNN.

Сумма залога может быть уменьшена до $1 млн, если Шовен согласится на ряд особых условий. Для этого он должен отказаться от работы в правоохранительных органах и контактов с семьей умершего, сдать все огнестрельное оружие и разрешения на него, а также не покидать штат Миннесота.

Как отметил прокурор Мэтью Фрэнк, столь высокая сумма залога объясняется резонансом, который вызвало дело, и произошедшими из-за него беспорядками.

Афроамериканца Джорджа Флойда задержали 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр. Во время задержания Шовен надавил ему коленом на горло, несмотря на слова мужчины о том, что он не может дышать. Впоследствии Флойд умер в больнице, а видео его задержания попало в Сеть. Согласно отчету независимых судмедэкспертов, причиной смерти стала механическая асфиксия. Судмедэксперты округа Хеннепин заявляли, что Флойд умер не из-за удушения, они считают, что к смерти могли привести имевшиеся у него заболевания и интоксикация.