Власти решили поменять Градостроительный кодекс после ЧП в Норильске

Вице-премьер Виктория Абрамченко анонсировала поправки, которые ужесточат ответственность за аварии и обяжут владельцев оплачивать вывод опасных объектов из эксплуатации

Виктория Абрамченко (Фото: Kremlin.ru)

Минстрой и Минприроды подготовят поправки в Градостроительный кодекс, предусматривающие ответственность компаний за устранение последствий экологических аварий, а также за вывод опасных производственных объектов из эксплуатации, заявила РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Я дала соответствующие поручения, чтобы мы вместе с Минстроем и Минприроды подготовили поправки в градостроительное законодательство, чтобы в Градостроительном кодексе появилась ответственность за вывод таких объектов из эксплуатации. Чтобы собственник вносил платежи на будущий вывод или за устранение таких последствий, как Норильск», — сообщила она.

На ТЭЦ-3 в Норильске произошла крупная утечка топлива. По словам Абрамченко, в России необходимо ужесточать наказание за ущерб, нанесенный природе в результате подобных аварий. В пример она привела проверку, которая была проведена на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) и химическом предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области.

«Там были обнаружены такие факты, что когда собственник перестает пользоваться опасным производственным объектом, банкротит юридическое лицо, он безо всякой ответственности бросает это производство. Дальше на бюджет бременем ложится рекультивация этого объекта. Такие объекты, как БЦБК, легли бременем на федеральный бюджет. Это не только регион, теперь задача всей Российской Федерации рекультивировать эту площадку», — пояснила Абрамченко.