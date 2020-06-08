Власти решили поменять Градостроительный кодекс после ЧП в Норильске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
Синоптик предупредила о понижении температуры в Москве к выходным Общество, 19:56 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 июня Общество, 19:56 Россию за месяц покинули все чемпионы мира по футболу Спорт, 19:51 Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения Экономика, 19:50 Прокуратура Нидерландов рассмотрела несколько сценариев крушения MH17 Общество, 19:46 Глава Минкомсвязи оценил риски утечек данных из единого регистра Общество, 19:46 В Ненецком автономном округе разлилось 10 т нефтепродуктов Бизнес, 19:43 «Торпедо» подписало контракт с экс-форвардом «Анахайма» Спорт, 19:32 СК пригрозил новыми арестами по делу об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске Общество, 19:32 Инвесторы заявили о подрыве доверия из-за преследования главы РВК Технологии и медиа, 19:25 Начальнику цеха ТЭЦ предъявили обвинение по делу об аварии в Норильске Общество, 19:23 Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году Экономика, 19:22 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 19:15 Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы Спорт, 19:15
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

Власти решили поменять Градостроительный кодекс после ЧП в Норильске

Вице-премьер Виктория Абрамченко анонсировала поправки, которые ужесточат ответственность за аварии и обяжут владельцев оплачивать вывод опасных объектов из эксплуатации
Виктория Абрамченко
Виктория Абрамченко (Фото: Kremlin.ru)

Минстрой и Минприроды подготовят поправки в Градостроительный кодекс, предусматривающие ответственность компаний за устранение последствий экологических аварий, а также за вывод опасных производственных объектов из эксплуатации, заявила РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Я дала соответствующие поручения, чтобы мы вместе с Минстроем и Минприроды подготовили поправки в градостроительное законодательство, чтобы в Градостроительном кодексе появилась ответственность за вывод таких объектов из эксплуатации. Чтобы собственник вносил платежи на будущий вывод или за устранение таких последствий, как Норильск», — сообщила она.

На ТЭЦ-3 в Норильске произошла крупная утечка топлива. По словам Абрамченко, в России необходимо ужесточать наказание за ущерб, нанесенный природе в результате подобных аварий. В пример она привела проверку, которая была проведена на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК) и химическом предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области.

«Там были обнаружены такие факты, что когда собственник перестает пользоваться опасным производственным объектом, банкротит юридическое лицо, он безо всякой ответственности бросает это производство. Дальше на бюджет бременем ложится рекультивация этого объекта. Такие объекты, как БЦБК, легли бременем на федеральный бюджет. Это не только регион, теперь задача всей Российской Федерации рекультивировать эту площадку», — пояснила Абрамченко.

В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске
Бизнес
Светлана Радионова во время осмотра места ЧП в Норильске

О том, что ответственность за экологические правонарушения нужно ужесточить, в интервью РБК заявила и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Считаем, что санкции за нарушения экологического законодательства должны быть усилены, а штрафы — увеличены. <...> Необходимо руководствоваться одним подходом: загрязняешь природу — плати! Во всем мире именно экологические правонарушения являются самыми дорогостоящими», — сказала она.

Ужесточение штрафов, по мнению Радионовой, не станет дополнительной нагрузкой для бизнеса. «Полагаем, что никто из природопользователей не собирается нарушать закон», — отметила она.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, «дочки» «Норникеля», произошла 29 мая. Из поврежденного резервуара вылилось около 21 тыс. т нефтепродуктов, из которых 6 тыс. т попало на землю, а большая часть утекла в реки Амбарная и Далдыкан. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

Возможной причиной аварии в Генпрокуратуре и «Норникеле» назвали просадку свай из-за подтаивания грунта. По факту аварии заведено четыре уголовных дела, из которых три — по факту загрязнения окружающей среды, а одно — по статье о халатности, из-за подозрений в несвоевременном информировании об утечке. В рамках следствия до 31 июля арестовали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслава Старостина.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал устранить последствия случившегося за счет компании. На это она может потратить более 10 млрд руб. Помимо этого, пока не станет известна причина аварии, «Норникель» уберет топливо из хранилищ типа аварийного резервуара.

Авторы: Виктория Полякова, Людмила Подобедова
Теги: разлив топлива, градостроительный кодекс, Виктория Абрамченко, Норильск
Материалы по теме
США предложили России помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске
Политика
В МЧС сообщили о сборе 700 т нефтяной смеси после аварии в Норильске
Общество
СМИ сообщили о превышении ПДК вредных веществ под Норильском в 200 раз
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter