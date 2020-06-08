Путин одобрил перенос в Россию судебных споров компаний под санкциями

Владимир Путин (Фото: Kremlin.ru)

Российские компании и лица, находящие под зарубежными санкциями, смогут переводить споры из иностранных судов в российские. Соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс одобрил президент Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая статья № 248 (1), внесенная в кодекс, называется «Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера». Согласно ней, если стороны не пришли к соглашению, по которому спор будет рассматриваться в зарубежном суде, или иное не установлено международным договором России, то в российском арбитражном суде будут рассматриваться дела:

по спорам между лицами, в отношении которых введены санкции;

по спорам между российским и иностранным лицом, если их предметом являются зарубежные санкции.

Обратиться те, кто находится под санкциями, могут в арбитражный суд по месту нахождения или жительства. Сделать это они смогут, если спор между лицами еще не открыт в зарубежном суде.