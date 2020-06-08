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Путин одобрил перенос в Россию судебных споров компаний под санкциями

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Kremlin.ru)

Российские компании и лица, находящие под зарубежными санкциями, смогут переводить споры из иностранных судов в российские. Соответствующие поправки в Арбитражный процессуальный кодекс одобрил президент Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая статья № 248 (1), внесенная в кодекс, называется «Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера». Согласно ней, если стороны не пришли к соглашению, по которому спор будет рассматриваться в зарубежном суде, или иное не установлено международным договором России, то в российском арбитражном суде будут рассматриваться дела:

  • по спорам между лицами, в отношении которых введены санкции;
  • по спорам между российским и иностранным лицом, если их предметом являются зарубежные санкции.

Обратиться те, кто находится под санкциями, могут в арбитражный суд по месту нахождения или жительства. Сделать это они смогут, если спор между лицами еще не открыт в зарубежном суде.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

В кодекс внесена и вторая новая статья № 248 (2). Она предусматривает, что лицо, находящееся под иностранными санкциями, может потребовать запретить разбирать спор по поводу них в зарубежном суде. За нарушение запрета российский суд может наложить штраф в пользу обратившего лица. Он может быть не больше той суммы, что указана в исковых требованиях, предъявленных в зарубежном суде или международном коммерческом арбитраже.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Владимир Путин
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