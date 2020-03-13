Политика , 13 мар, 18:29
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ЕС продлил еще на полгода санкции против России
Президент Совета Европы Чарльз Мишель
Совет Европы продлил до 15 сентября 2020 года санкции, введенные в 2014 году в отношении российских компаний и физических лиц в связи с совершением им действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В сообщении Совета Европы говорится, что ограничительные меры продолжат действовать в отношении:
175 физических лиц — граждан России и Украины;
44 организаций и компаний
Из санкционного списка были исключены два человека:
- умерший 6 октября 2019 года зампред Совета Федерации Евгений Бушмин;
- умерший 16 мая 2019 года председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Валерий Медведев, руководивший в 2014 году подготовкой к проведению в Севастополе референдума о присоединении к России.