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Политика ,  
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ЕС продлил еще на полгода санкции против России

Президент Совета Европы Чарльз Мишель   (Фото: Stephanie Lecocq / AP)

Совет Европы продлил до 15 сентября 2020 года санкции, введенные в 2014 году в отношении российских компаний и физических лиц в связи с совершением им действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В сообщении Совета Европы говорится, что ограничительные меры продолжат действовать в отношении:

175 физических лиц — граждан России и Украины;

44 организаций и компаний

Из санкционного списка были исключены два человека:

  • умерший 6 октября 2019 года зампред Совета Федерации Евгений Бушмин;
  • умерший 16 мая 2019 года председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Валерий Медведев, руководивший в 2014 году подготовкой к проведению в Севастополе референдума о присоединении к России.

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Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Евросоюз, санкции
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