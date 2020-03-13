ЕС продлил еще на полгода санкции против России

Президент Совета Европы Чарльз Мишель (Фото: Stephanie Lecocq / AP)

Совет Европы продлил до 15 сентября 2020 года санкции, введенные в 2014 году в отношении российских компаний и физических лиц в связи с совершением им действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. В сообщении Совета Европы говорится, что ограничительные меры продолжат действовать в отношении:

175 физических лиц — граждан России и Украины;

44 организаций и компаний

Из санкционного списка были исключены два человека: