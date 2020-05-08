Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 13:19
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России Общество, 23:13 ВОЗ ответила на данные о низкой заболеваемости COVID-19 среди курильщиков Общество, 23:02 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката Общество, 22:50 В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены Общество, 22:47 Безработица в США достигла максимума со времен Великой депрессии Экономика, 22:40 За сутки среди российских военных нашли еще 36 заболевших COVID-19 Общество, 22:22 Сборная России по шахматам потеряла шансы на победу в Кубке наций Спорт, 22:13 Пять замен за матч в футболе и Орешкин в ЦСКА. Главное в спорте за 8 мая Спорт, 22:00 В Минздраве назвали масочный режим одним из этапов ослабления ограничений Общество, 21:58 Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса Политика, 21:45 Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах Общество, 21:39 В Подмосковье отсрочили введение штрафов за отсутствие масок Общество, 21:27 Футболист «Реала» сломал стопу на домашней тренировке Спорт, 21:22 Дни, когда торги остановились. 7 самых неожиданных пауз на биржах Quote, 21:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Минздраве назвали масочный режим одним из этапов ослабления ограничений

Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил введение масочного режима в регионах страны как послабление режима самоизоляции. По его словам, ношение масок позволяет двигаться к «нормализации жизни»
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Обязательное ношение масок в общественных местах является одним из этапов ослабления ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью программе «Вести».

«Это послабление в какой-то степени <...> мер. Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о первом этапе ослабления ограничительных мер, принятых для сдерживания эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Первыми в столице с 12 мая к работе вернутся промышленные и строительные предприятия, в городе возобновится строительство дорог, школ и детских садов.

Однако одновременно с этим мэр своим указом обязал всех жителей Москвы появляться в общественном транспорте и в магазинах в защитных масках и перчатках. Нарушителям этих правил грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Масочный режим уже ввели власти большинства регионов страны.

На совещании по коронавирусу 6 мая президент Владимир Путин напомнил, что решение о дальнейших действиях по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионах должны принять главы субъектов Федерации исходя из обстановки на местах и рекомендаций Роспотребнадзора. Тем не менее глава государства заявил, что выход из ограничительных мер по борьбе с инфекцией должен быть аккуратным и медленным.

Как масочный режим отразится на кошельке жителей Москвы и Подмосковья
Бизнес
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

«Как вы знаете, к 5 мая просил разработать рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Такая оценка правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета проведена», — отметил президент. «Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая», — сказал Путин. «Жизнь сложнее гораздо любых схем, и тем не менее важно иметь обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны», — добавил президент.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предсказала, что введенные при эпидемии правила поведения граждан будут действовать до появления вакцины против SARS-CoV-2 или до окончания пандемии. «Мы должны изменить свои правила вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — сказал она.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Минздрав, маски
Материалы по теме
Мурашко попросил не ориентироваться на «успокаивающее» понятие плато
Общество
В Минздраве оценили сроки активного распространения коронавируса в России
Общество
Мурашко заявил о более тяжелом течении COVID-19 у мужчин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter