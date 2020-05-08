В Минздраве назвали масочный режим одним из этапов ослабления ограничений

Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил введение масочного режима в регионах страны как послабление режима самоизоляции. По его словам, ношение масок позволяет двигаться к «нормализации жизни»

Михаил Мурашко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Обязательное ношение масок в общественных местах является одним из этапов ослабления ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью программе «Вести».

«Это послабление в какой-то степени <...> мер. Маска — это фактически тот элемент, который позволяет нам двигаться к нормализации жизни», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о первом этапе ослабления ограничительных мер, принятых для сдерживания эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Первыми в столице с 12 мая к работе вернутся промышленные и строительные предприятия, в городе возобновится строительство дорог, школ и детских садов.

Однако одновременно с этим мэр своим указом обязал всех жителей Москвы появляться в общественном транспорте и в магазинах в защитных масках и перчатках. Нарушителям этих правил грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Масочный режим уже ввели власти большинства регионов страны.