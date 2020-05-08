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В мэрии Москвы посоветовали пешеходам носить документ о месте проживания

Полицейские могут попросить подтвердить факт проживания по конкретному адресу во время действия режима самоизоляции. В качестве подтверждения можно предъявить фотографию паспорта или договора аренды квартиры на телефоне
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичам при передвижении пешком рекомендуется носить с собой документ, подтверждающий проживание по конкретному адресу, сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков «Интерфаксу».

«Сотрудники полиции могут спросить, где вы проживаете, почему находитесь далеко от дома, потому что по условиям ограничений можно сходить только в близлежащий магазин, вынести мусор и погулять с собакой», — пояснил Данчиков.

Он отметил, что в качестве подтверждения может использоваться паспорт, договор аренды квартиры или документы, подтверждающие собственность помещения. Для того, чтобы не носить оригиналы, москвичи могут сделать фотографии этих документов на телефон и при проверке полицейскими предъявлять их.

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«Сотрудники полиции могут остановить и привлечь к административной ответственности, если вы будете находиться далеко от места регистрации», — предупредил Данчиков.

Режим самоизоляции для всех жителей действует в Москве с 30 марта. Гражданам разрешили покидать дома только для того, чтобы пойти на работу, посетить медицинскую организацию, продуктовый магазин или аптеку, а также выгулять домашнее животное и вынести мусор.

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Для нарушителей режима самоизоляции предусмотрены штрафы в размере до 5 тыс. руб. По состоянию на 1 мая в столице было выписано более 30 тыс. штрафов. Тогда Данчиков отмечал, что количество нарушителей остается на прежнем уровне, а москвичи продолжают выходить на прогулки и совершать пробежки.

Помимо режима самоизоляции в Москве также действует режим пропусков для тех, кто передвигается на личном или общественном транспорте. Пропуска выдаются на разный срок и с разной периодичностью в зависимости от цели поездки. Также с 12 мая в общественном транспорте и местах общего пользования столицы обязательно ношение перчаток и масок. Нарушение масочного режима также будет наказываться штрафами на сумму до 5 тыс. руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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