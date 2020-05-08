В мэрии Москвы посоветовали пешеходам носить документ о месте проживания

Полицейские могут попросить подтвердить факт проживания по конкретному адресу во время действия режима самоизоляции. В качестве подтверждения можно предъявить фотографию паспорта или договора аренды квартиры на телефоне

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичам при передвижении пешком рекомендуется носить с собой документ, подтверждающий проживание по конкретному адресу, сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков «Интерфаксу».

«Сотрудники полиции могут спросить, где вы проживаете, почему находитесь далеко от дома, потому что по условиям ограничений можно сходить только в близлежащий магазин, вынести мусор и погулять с собакой», — пояснил Данчиков.

Он отметил, что в качестве подтверждения может использоваться паспорт, договор аренды квартиры или документы, подтверждающие собственность помещения. Для того, чтобы не носить оригиналы, москвичи могут сделать фотографии этих документов на телефон и при проверке полицейскими предъявлять их.

«Сотрудники полиции могут остановить и привлечь к административной ответственности, если вы будете находиться далеко от места регистрации», — предупредил Данчиков.