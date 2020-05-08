Около ста сотрудников ЦБ заразились коронавирусом

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В Центральном банке России коронавирус нашли примерно у 100 сотрудников, большинство заболевших находятся в столице. Об этом сообщила председатель банка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.

«К сожалению, случаи заболевания есть — это около 100 человек, большинство в Москве», — сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос, есть ли положительные результаты среди тестов на коронавирус среди сотрудников ЦБ.

По ее словам, в Москве сейчас работают около 10 тыс. сотрудников банка. Набиуллина уточнила, что ЦБ активно применяет дистанционный режим работы, на него перешли около 80% сотрудников центрального аппарата регулятора. В региональных отделениях удаленно работают 60–65% сотрудников.

Чтобы обеспечить непрерывную работу ключевых функций банка, часть персонала, по словам Набиуллиной, перешла на режим работы по сменам, изолированно от внешнего мира.