Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток

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В Москве с 12 мая появление в общественных местах и транспорте только в медицинской маске или только в перчатках будет считаться нарушением. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток или наоборот, то штраф все равно будет», — объяснил Данчиков.

Соблюдение необходимых требований в общественном транспорте будут выборочно проверять контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости. Проверки в остальных отраслях, в том числе на предприятиях строительной отрасли, возьмет на себя объединение административно-технических инспекций.

Данчиков уточнил, что соблюдение режима на любом промышленном или непромышленном предприятии будет также контролировать Роспотребнадзор.