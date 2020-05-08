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Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве с 12 мая появление в общественных местах и транспорте только в медицинской маске или только в перчатках будет считаться нарушением. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток или наоборот, то штраф все равно будет», — объяснил Данчиков.

Соблюдение необходимых требований в общественном транспорте будут выборочно проверять контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости. Проверки в остальных отраслях, в том числе на предприятиях строительной отрасли, возьмет на себя объединение административно-технических инспекций.

Данчиков уточнил, что соблюдение режима на любом промышленном или непромышленном предприятии будет также контролировать Роспотребнадзор.

В мэрии Москвы назвали сумму штрафа за неношение маски
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Согласно указу мэра города Сергея Собянина, с 12 мая средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки будут необходимы в общественном транспорте Москвы, такси и при посещении объектов торговли.

Кроме того, средства для защиты дыхательных органов понадобятся на рабочем месте и на территории предприятия. Если сотрудник находится в обособленном помещении, где нет других людей, то он может их не использовать.

Перчатки на работе нужно будет надевать во время посещения мест общего пользования, в том числе лифтов, санитарных узлов, столовых. Они также понадобятся при контакте с поверхностями, к которым могло прикасаться много людей. Как пример в указе мэра перечислены дверные ручки и поручни.

Как масочный режим отразится на кошельке жителей Москвы и Подмосковья
Бизнес
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сумма штрафа за первое появление без маски или перчаток после введения соответствующего запрета составит 4 тыс. руб. За повторное нарушение или нарушение с использованием транспортного средства штраф будет увеличен до 5 тыс. руб.

Введение масочного режима в столице Собянин объяснил смягчением других ограничений. По его словам, открытие промышленных предприятий и строек увеличит поток людей на улицах и в транспорте Москвы, из-за чего возрастет и риск заражения коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва
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