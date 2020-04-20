Верховный суд из-за коронавируса решил проводить заседания по интернету

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Верховный суд России начнет проводить заседания в онлайн-формате в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В пресс-службе уточнили, что заседания будут проходить в режиме видеоконференций, когда судья выходит на связь из зала суда, а другие стороны — со своих компьютеров.

Верховный суд стал первым среди российских судов, который ввел практику онлайн-заседаний.

Как уточняет «РИА Новости», первые дела в таком режиме планируют рассмотреть уже завтра. Участники судебного заседания предварительно должны отправить в суд необходимые документы и авторизоваться через портал госуслуг. После этого сторонам процесса придет ссылка для подключения к виртуальному залу суда.