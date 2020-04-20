Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 13:51
Участники митинга во Владикавказе отправились на переговоры с властями Общество, 19:18 В Россельхознадзоре напомнили о риске передачи COVID от кошки к кошке Общество, 19:15 В Москве, Петербурге и Ростове провели «виртуальные митинги» Общество, 19:11 Кокорин вспомнил о некрасивом поступке Роналду после матча сборных Спорт, 19:02 Власти запланировали продлить режим самоизоляции Политика, 19:00 Верховный суд из-за коронавируса решил проводить заседания по интернету Общество, 18:54 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:47 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 апреля Общество, 18:46 Дерипаска назвал ситуацию с COVID-19 «биологическим Чернобылем» Общество, 18:31 Большинство россиян заявили о боязни заболеть коронавирусом Общество, 18:27 Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж Общество, 18:27  Путин анонсировал рост объема производства масок до 7,5 млн штук в день Общество, 18:26 Мясо из пробирки, вторая зеленая революция и еще 8 технологий агропрома РБК и Россельхозбанк, 18:21 Умер зараженный коронавирусом полковник полиции в Западном округе Москвы Общество, 18:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Верховный суд из-за коронавируса решил проводить заседания по интернету

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Верховный суд России начнет проводить заседания в онлайн-формате в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В пресс-службе уточнили, что заседания будут проходить в режиме видеоконференций, когда судья выходит на связь из зала суда, а другие стороны — со своих компьютеров.

Верховный суд стал первым среди российских судов, который ввел практику онлайн-заседаний.

В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
Общество

Как уточняет «РИА Новости», первые дела в таком режиме планируют рассмотреть уже завтра. Участники судебного заседания предварительно должны отправить в суд необходимые документы и авторизоваться через портал госуслуг. После этого сторонам процесса придет ссылка для подключения к виртуальному залу суда.

В Верховном суде отметили, что технология будет актуальна и после окончания эпидемии коронавируса: например, позволит участвовать в заседаниях людям с ограниченными возможностями.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

В рамках введенного в стране режима всеобщей самоизоляции в российских судах до 30 апреля приостановлен прием граждан, все документы необходимо подавать через электронные приемные или по почте.

В Верховном суде также определили приоритеты в работе судов на время эпидемии. В частности, в первую очередь рекомендовано рассматривать дела безотлагательного характера: по защите интересов несовершеннолетних, конституционных прав граждан, изменению меры пресечения.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: суд, коронавирус, заседание, новости РБК
Материалы по теме
В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
Общество
В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Общество
ФСИН из-за вируса попросила не арестовывать за нетяжкие преступления
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter