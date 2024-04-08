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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Из больницы выписали пятерых пострадавших в «Крокусе» детей

Пятерых пострадавших при теракте в «Крокусе» детей выписали из больницы
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Пятерых из шести госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле» детей выписали из больницы, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram.

«В московской клинике им. З.А. Башляевой остается 12-летний Дима, которого я навещала. К счастью, он уже в сознании, однако пока в реанимации», — написала она.

По ее информации, состояние у мальчика тяжелое, но динамика положительная.

Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших в «Крокусе» детей
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

3 апреля Львова-Белова сообщила о семи пострадавших детях, пятеро из которых на тот момент находились в больнице.

Из тех, кто лечился в больнице, двое находились в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

В тот же день омбудсмен сообщила, что количество детей, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», увеличилось до шести.

По последним данным, при нападении на концертный зал погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Дети госпитализация
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