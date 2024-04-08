Мэр Оренбурга призвал срочно покинуть дома из-за опасного уровня воды

Мэр Оренбурга сообщил, что жителям в зоне подтопления необходимо покинуть свои дома. По его словам, уровень воды превысит опасное значение 930 см, утром 8 апреля он составлял 872 см. За 7 апреля эвакуировали 153 человека

Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС

Всем тем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома, поскольку в ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем телеграм-канале. По прогнозам специалистов, которые приводит глава города, уровень воды превысит опасное значение, которое составляет 930 см. По информации Салмина, утром 8 апреля уровень воды в Урале уже достиг 872 см.

«Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию», — призвал мэр.

По словам Салмина, к 8 апреля подтоплено 2 тыс. участков и 1,5 тыс. домовладений. 45 СНТ сейчас отключены от электроснабжения, а 20 СНТ — без газа. В поселке Кузнечный отключен газ и частично электричество.

«Сейчас в работах задействованы 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств и один беспилотник», — рассказал Салмин.

За 7 апреля были эвакуированы 153 человека, в том числе 35 детей, сообщил мэр. Салмин подчеркнул, что в Оренбурге развернуты круглосуточные пункты временного размещения (ПВР), на местах организовано дежурство автобусов и легковых автомобилей для перевозки в ПВР.

По поводу уровня воды Салмин уже говорил, что самые высокие отметки были в 1942 году (946 см). К вечеру 7 апреля уровень воды в Урале вырос на 9 см, до 864 см. Неблагоприятное значение в 760 см уже пройдено.

Вечером 5 апреля в Старом городе в Орске Оренбургской области из-за подъема уровня воды в реке Урал прорвало насыпную дамбу. Микрорайон стал одним из первых, где началась эвакуация жителей.

6 апреля у улицы Борисоглебской прорвался еще один участок дамбы. 7 апреля МЧС сообщало, что наиболее сложная обстановка с паводком в Орске сложилась в Ленинском районе и Старом городе.

В тот же день «Орскнефтеоргсинтез» приостановил работу Орского НПЗ, единственного в Оренбуржье. Завод является крупнейшим активом «ФортеИнвеста», в предприятие входят порядка 30 производственных объектов. Производственная мощность НПЗ составляет 6 млн т нефтепродуктов.