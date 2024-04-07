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Потоп в Орске ,  
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Уровень воды в Оренбурге приблизился к опасному на 9 см

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Потоп в Орске
Уровень воды в Урале у Оренбурга к вечеру 7 апреля составил 864 см, увеличившись на 9 см с предыдущего дня, сообщили в администрации, подчеркнув, что опасной считается отметка 930 см. Этой отметки достигла Самара у поста Бузулук
Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС
Фото: Кирилл Лебедев / ТАСС

К 20:00 мск уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 864 см, увеличившись на 9 см с 6 апреля (855 см), сообщает администрация города.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 см. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 765 см», — говорится в сообщении.

При этом уровень воды в реке Самара в Оренбургской области достиг опасной отметки и составил 930 см у поста Бузулук (примерно посередине между городами Оренбург и Самара), говорится в сообщении, распространенном правительством региона, пишет ТАСС.

Вода в Орске продолжает подниматься, вечером 7 апреля в городе объявили эвакуацию еще из одного района Нового города, ограниченного улицами Краматорская и Вяземская, передает корреспондент РБК. На участке, из которого объявили эвакуацию, отключили электричество. Дворы, попавшие в него, затоплены водой, но ее уровень пока не такой высокий, как в других затопленных районах. Подъезды к зоне эвакуации ограничены, их перекрывают машины экстренных служб. Сотрудники МЧС и добровольцы обходят все подъезды и уведомляют жителей о том, что необходимо эвакуироваться. Некоторые отказываются. Периодически в районе срабатывает сирена — знак повышения уровня воды и эвакуации.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Ранее оренбургские власти предупреждали, что в регионе ожидаются сильные дожди, что осложнит ситуацию с паводком. В Оренбургской области 4 апреля ввели режим ЧС из-за половодья, спустя три дня ему придали федеральное значение.

Критическая ситуация сложилась в Орске, где в результате прорыва дамбы в зоне затопления оказалось более 6,6 тыс. домов, заявлял глава МЧС Александр Куренков. По последним данным оренбургских властей, подтоплены более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков.

В пресс-службе главы региона уточнили, что из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей, из них более 1 тыс. человек размещены в пунктах временного размещения, передает «Интерфакс».

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял переполнение рек в Приволжском федеральном округе большим количеством снега, выпавшего за зиму, а также сильно промерзшей землей.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Мария Лисицына Мария Лисицына
Оренбург Оренбургская область Урал уровень воды
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