МВД раскрыло личность полицейского, погибшего при задержании
При задержании наркосбытчика в Подмосковье погиб старший прапорщик полиции, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.
«Руководство и личный состав главного управления МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича», — говорится в публикации. По данным ведомства, во время задержания злоумышленник несколько раз выстрелил в Ефименко, тот скончался от полученных ран.
Старшему прапорщику было 40 лет, он работал в правоохранительных органах с 2004 года. У Ефименко остались две дочери. «Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь», — добавили в главке.
О нападении на полицейских в Подмосковье вечером 7 апреля сообщили Mash и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам собеседника РБК, близкого к МВД, силовики прибыли на задержание «закладчиков», позднее это подтвердили в ведомстве.
СК завел дело по факту посягательства на жизнь полицейских (ст. 317 УК, с наказанием вплоть до пожизненного заключения). Там уточнили, что были ранены два сотрудника МВД, их нашли в бессознательном состоянии, один позднее скончался.
По данным телеграм-канала «112», злоумышленник стрелял из пистолета. Он уехал с места преступления на черном мотоцикле, предположительно, в сторону Санкт-Петербурга.
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