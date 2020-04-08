Москва выделит по ₽70 тыс. врачам федеральных больниц за борьбу с вирусом

Речь идет о федеральных медицинских учреждениях. Также будет выделено 5 млрд руб. на переоборудование федеральных больниц в столице для приема пациентов с COVID-19

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врачи, которые работают в перепрофилированных для лечения коронавируса федеральных больницах, получат надбавки, для этого будут выделены дополнительные средства. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Надбавки составят:

для врачей — 70 тыс. руб.;

для среднего медицинского персонала — 50 тыс. руб.;

для младшего медицинского персонала — 30 тыс. руб.

Кроме этого, 5 млрд руб. будет выделено на перепрофилирование федеральных больниц для лечения людей, зараженных коронавирусной инфекцией. Также на эти деньги будут закуплены лекарства, медицинские материалы, средства индивидуальной защиты и оборудование для кислородной поддержки пациентов, говорится в сообщении.

О том, что 14 федеральных медицинских центров будут частично перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом, РБК рассказали в Минздраве в начале апреля. Девять центров должны были быть переоборудованы к 6 апреля, еще пять — к 13 апреля. Предполагалось, что под лечение пациентов с коронавирусом перейдет часть коечного фонда медцентров, уточняли в Минздраве.