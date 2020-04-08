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Москва выделит по ₽70 тыс. врачам федеральных больниц за борьбу с вирусом

Речь идет о федеральных медицинских учреждениях. Также будет выделено 5 млрд руб. на переоборудование федеральных больниц в столице для приема пациентов с COVID-19
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врачи, которые работают в перепрофилированных для лечения коронавируса федеральных больницах, получат надбавки, для этого будут выделены дополнительные средства. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Надбавки составят:

  • для врачей — 70 тыс. руб.;
  • для среднего медицинского персонала — 50 тыс. руб.;
  • для младшего медицинского персонала — 30 тыс. руб.

Кроме этого, 5 млрд руб. будет выделено на перепрофилирование федеральных больниц для лечения людей, зараженных коронавирусной инфекцией. Также на эти деньги будут закуплены лекарства, медицинские материалы, средства индивидуальной защиты и оборудование для кислородной поддержки пациентов, говорится в сообщении.

О том, что 14 федеральных медицинских центров будут частично перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом, РБК рассказали в Минздраве в начале апреля. Девять центров должны были быть переоборудованы к 6 апреля, еще пять — к 13 апреля. Предполагалось, что под лечение пациентов с коронавирусом перейдет часть коечного фонда медцентров, уточняли в Минздраве.

При этом тех пациентов, которые состоят на лечении в этих центрах и находятся в состоянии средней тяжести или тяжелом состоянии, переведут в другие стационары.

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6 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил инфекционный блок, который открылся на базе Первого медицинского университета, сообщается на сайте Минздрава. Он стал вторым федеральным учреждением, мощности которого использованы для лечения пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении.

В середине марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова анонсировала надбавки для медицинских сотрудников городских учреждений. В течение трех месяцев медработникам будет выплачено 620 млн руб.

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В конце марта был опубликован проект постановления правительства, в котором определены размеры доплат медработникам, которые борются с распространением коронавируса. Так, врачи, которые оказывают помощь больным в стационаре, смогут получить 100% среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года, врачи скорой помощи и врачи подразделений, которые оказывают первичную помощь, — 80%. Проект находится в стадии общественного обсуждения.

Помимо этого, правительство России уже выделило 10,2 млрд руб. на поддержку медработников в регионах, которые борются с инфекцией. Распоряжением от 2 апреля между регионами были распределены 5,11 млрд руб., остальные деньги пока остались в резерве.

Всего в России заражено 8672 человек, из них 5841 — в Москве. С начала пандемии в стране умерли 63 человека и 580 выздоровели.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, надбавки, выплаты, Москва, врачи, Сергей Собянин
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