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Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Кремль опубликовал очередной пакет поручений по борьбе с коронавирусом. В их числе — обеспечение бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам и дистанционному заказу лекарств
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

На сайте Кремля появился перечень поручений президента по борьбе с распространением коронавируса, который был подготовлен по итогам совещания с министрами 17 марта.

  • Правительство должно обеспечить своевременное информирование населения через СМИ и интернет о ситуации с распространением COVID-19. К этой работе нужно привлечь волонтеров.
  • Нарастить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Правительство обязано отчитываться об этом еженедельно.Раз в две недели министры должны давать отчет о разработке вакцины от заболевания.
  • Выделить из бюджета средства на дополнительные выплаты медикам и сотрудникам Роспотребнадзора, участвующим в борьбе с распространением коронавируса.
  • Власти совместно с телекоммуникационными компаниями должны обеспечить в стране бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов. Отчитаться о проделанной работе кабмин должен до 10 апреля.
  • Федеральные ведомства и местные власти должны создать резерв необходимых лекарств, средств защиты и развернуть необходимое количество коек для больных.

Часть поручений, не связанных напрямую с коронавирусом, касалась строительной отрасли. Так, правительству поручено вместе с Центробанком разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, а также рассмотреть вопрос о необходимости разработки краткосрочных программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям.

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Общество

Накануне президент обратился к россиянам с телеобращением. Глава государства продлил нерабочий период в России до конца апреля. Прекратившие работу организации должны все это время продолжать выплачивать зарплату сотрудникам. Ответственность за введение мер по борьбе с распространением коронавируса Путин возложил на руководство регионов и пояснил, что меры могут быть разными в зависимости от тяжести ситуации.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Еще один пакет поручений президента был опубликован после прошлого телеобращения 25 марта. Тогда он сообщил о введении кредитных и налоговых каникул для малого и среднего бизнеса, снижении для них страховых взносов, автоматическом продлении социальных выплат.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: президент, коронавирус, Владимир Путин
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