Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
На сайте Кремля появился перечень поручений президента по борьбе с распространением коронавируса, который был подготовлен по итогам совещания с министрами 17 марта.
- Правительство должно обеспечить своевременное информирование населения через СМИ и интернет о ситуации с распространением COVID-19. К этой работе нужно привлечь волонтеров.
- Нарастить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Правительство обязано отчитываться об этом еженедельно.Раз в две недели министры должны давать отчет о разработке вакцины от заболевания.
- Выделить из бюджета средства на дополнительные выплаты медикам и сотрудникам Роспотребнадзора, участвующим в борьбе с распространением коронавируса.
- Власти совместно с телекоммуникационными компаниями должны обеспечить в стране бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов. Отчитаться о проделанной работе кабмин должен до 10 апреля.
- Федеральные ведомства и местные власти должны создать резерв необходимых лекарств, средств защиты и развернуть необходимое количество коек для больных.
Часть поручений, не связанных напрямую с коронавирусом, касалась строительной отрасли. Так, правительству поручено вместе с Центробанком разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, а также рассмотреть вопрос о необходимости разработки краткосрочных программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям.
Накануне президент обратился к россиянам с телеобращением. Глава государства продлил нерабочий период в России до конца апреля. Прекратившие работу организации должны все это время продолжать выплачивать зарплату сотрудникам. Ответственность за введение мер по борьбе с распространением коронавируса Путин возложил на руководство регионов и пояснил, что меры могут быть разными в зависимости от тяжести ситуации.