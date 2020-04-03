Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Кремль опубликовал очередной пакет поручений по борьбе с коронавирусом. В их числе — обеспечение бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам и дистанционному заказу лекарств

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

На сайте Кремля появился перечень поручений президента по борьбе с распространением коронавируса, который был подготовлен по итогам совещания с министрами 17 марта.

Правительство должно обеспечить своевременное информирование населения через СМИ и интернет о ситуации с распространением COVID-19. К этой работе нужно привлечь волонтеров.

Нарастить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Правительство обязано отчитываться об этом еженедельно.Раз в две недели министры должны давать отчет о разработке вакцины от заболевания.

Выделить из бюджета средства на дополнительные выплаты медикам и сотрудникам Роспотребнадзора, участвующим в борьбе с распространением коронавируса.

Власти совместно с телекоммуникационными компаниями должны обеспечить в стране бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов. Отчитаться о проделанной работе кабмин должен до 10 апреля.

Федеральные ведомства и местные власти должны создать резерв необходимых лекарств, средств защиты и развернуть необходимое количество коек для больных.

Часть поручений, не связанных напрямую с коронавирусом, касалась строительной отрасли. Так, правительству поручено вместе с Центробанком разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования, а также рассмотреть вопрос о необходимости разработки краткосрочных программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям.

Накануне президент обратился к россиянам с телеобращением. Глава государства продлил нерабочий период в России до конца апреля. Прекратившие работу организации должны все это время продолжать выплачивать зарплату сотрудникам. Ответственность за введение мер по борьбе с распространением коронавируса Путин возложил на руководство регионов и пояснил, что меры могут быть разными в зависимости от тяжести ситуации.