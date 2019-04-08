Малобродский заявил о «достижении порога абсурда» в деле Серебренникова

Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Малобродский ждал, что сегодня суд, наконец, отменит домашний арест для Серебренникова. «Было субъективное ощущение, что порог абсурда уже достигнут», сказал он

Алексей Малобродский (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Обвиняемый по делу «Седьмой студии» бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский прокомментировал решение Мосгорсуда, который выпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

«Слабо верилось в такое решение по одной причине — мы, к сожалению, уже привыкли к тому, что решения судов бывают не мотивированны, не логичны и по большому счету противозаконны. Однако от сегодняшнего заседания я ожидал именно такого решения, очень на него надеялся. Было субъективное ощущение, что какой-то порог абсурда уже достигнут», — сказал он.

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