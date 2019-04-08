Дело Серебренникова , 14:11
0
Малобродский заявил о «достижении порога абсурда» в деле Серебренникова
Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Малобродский ждал, что сегодня суд, наконец, отменит домашний арест для Серебренникова. «Было субъективное ощущение, что порог абсурда уже достигнут», сказал он
Алексей Малобродский
Обвиняемый по делу «Седьмой студии» бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский прокомментировал решение Мосгорсуда, который выпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.
«Слабо верилось в такое решение по одной причине — мы, к сожалению, уже привыкли к тому, что решения судов бывают не мотивированны, не логичны и по большому счету противозаконны. Однако от сегодняшнего заседания я ожидал именно такого решения, очень на него надеялся. Было субъективное ощущение, что какой-то порог абсурда уже достигнут», — сказал он.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.