«Торжество здравого смысла»: как встретили освобождение Серебренникова

Актер и режиссер Вениамин Смехов

«Это счастье. Это то, что называется параллельной Россией. Преступление силовых органов было абсолютно очевидно, нельзя человека искусства [лишать свободы]. Все знали, что он невиновен, он из четырех стен своей маленькой квартиры поставил два фильма и два спектакля. То, что власти не прекратили нарушения прав человечества, — это только к их несчастью, потому что они не любят людей искусства. Но теперь эти же власти станут героями [после освобождения Серебренникова]».

Актер Максим Виторган

«Я несказанно рад, что это произошло. Еще я был бы рад, чтобы закрыли это дело вообще. За людей этих я очень рад. Жалко, что для этого понадобилось такое количество времени».

Директор Большого театра Владимир Урин

«Эмоции самые замечательные. Я очень рад. Я очень надеюсь на положительный исход судебного дела, потому что я абсолютно убежден: при найденных нарушениях в театре это не та статья, которая инкриминируется им [фигурантам]. Несмотря на то что я не разбираюсь во всех тонкостях этого дела и учитывая, что были финансовые нарушения, но это не сговор и создание преступного сообщества с целью похищения денег. Я очень надеюсь, что эта история разрешится благополучно для всех участников».

Актер Артур Смольянинов

«Я очень рад за него [Кирилла Серебренникова]. Он будет работать, но я не считаю это никаким сигналом и ничего хорошего не жду, потому что ничего хорошего ждать уже нельзя, эта система непредсказуема».

Режиссер Федор Бондарчук

«Я считаю, что это [освобождение под подписку о невыезде] торжество здравого смысла и проявление гуманизма, а впереди еще суд, поэтому важные события в решении этого дела впереди. Но это радостная весть».

Глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов

«Я всегда за здравый смысл, и это [изменение меры пресечения на подписку о невыезде], по-моему, тот самый случай».

Издатель Ирина Прохорова

«Мне хочется надеяться, что справедливость и здравый смысл восторжествуют и замечательного ведущего режиссера все-таки освободят. Радостное событие, что человек может полноценно приступить к работе, ставить спектакли, что он и делал, сидя под домашним арестом. Чем это все завершится, мы, конечно, не знаем. Но здесь очень важный фактор, что общественность постоянно следит за этим процессом, постоянно пытается комментировать и как-то воздействовать. Может быть, во многом потому, что это дело стало публичным, система судопроизводства вынуждена так или иначе реагировать на мнение общественности».