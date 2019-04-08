«Торжество здравого смысла»: как встретили освобождение Серебренникова

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,19 -0,15 EUR Бирж. 73,32 +0,02 Brent 70,67 +1,04% USD Нал. 65,76 64,89 EUR Нал. 73,86 72,94 USD ЦБ 65,35 -0,06 EUR ЦБ 73,36 -0,08 EUR/USD 1,1245 +0,0030 BTC/USD Бирж. 5 190,70 -54,80 IMOEX 2 550,76 +0,38% RTSI 1 232,54 +0,55% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $380 (+36,2%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,96%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Tesla $380 (+36,2%) прогноз Альпари к 08.04.20 Купить
Bank of America $34 (+16,96%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 65,35 (-0,06) Quote, 14:01
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 73,36 (-0,08) Quote, 14:01
Осквернившие мемориал «Родина-мать» на Ставрополье отмыли памятник Общество, 14:25 «Транснефть» сообщила об ограничении поставок на НПЗ «Нового потока» Бизнес, 14:21 МВД и МЭР договорились об экзамене на водительские права Общество, 14:15 Лукашенко назвал Саакашвили бывшим общим другом с Порошенко Политика, 14:14 Малобродский заявил о «достижении порога абсурда» в деле Серебренникова Общество, 14:11 Акции головной компании Korean Air выросли после смерти главы перевозчика Бизнес, 13:54 Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы ФСБ Ковалева Общество, 13:48 Без wow-эффекта: какие технологии нужны ретейлерам — Bloomberg Pro, 13:47 «Торжество здравого смысла»: как встретили освобождение Серебренникова Общество, 13:46 «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам Общество, 13:44 Дэвид Духовны, Райан Гослинг и еще 7 актеров, которые нашли себя в музыке Стиль, 13:38 Порошенко сменил губернатора Одесской области Политика, 13:36 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 13:34 Мнение трех: что нового в косметологии и пластической хирургии Стиль, 13:27
Дело Серебренникова ,  
0 
«Торжество здравого смысла»: как встретили освобождение Серебренникова
8 апреля Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. РБК поговорил с общественными деятелями, артистами и режиссерами о его освобождении
Кирилл Серебренников (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Актер Олег Басилашвили

«Все остальное выглядело просто издевательством каким-то. Такое ощущение, что Серебренников совершил убийство какое-то, шпионаж. Его в чем-то обвиняют? Ну покажите, в чем обвиняют. Я очень рад, что теперь он может ходить в театр, заниматься работой в театре. Для меня это положительный сигнал. Я очень рад, что получено разрешение выйти на волю под подпиской о невыезде».

Актриса Юлия Пересильд

«Я только что об этом узнала. Я очень рада, но хотелось бы еще большего, чтобы эта история закончилась окончательно. Но и этот факт уже очень сильно радует. Ура!»

Актер и режиссер Вениамин Смехов

«Это счастье. Это то, что называется параллельной Россией. Преступление силовых органов было абсолютно очевидно, нельзя человека искусства [лишать свободы]. Все знали, что он невиновен, он из четырех стен своей маленькой квартиры поставил два фильма и два спектакля. То, что власти не прекратили нарушения прав человечества, — это только к их несчастью, потому что они не любят людей искусства. Но теперь эти же власти станут героями [после освобождения Серебренникова]».

Актер Максим Виторган

«Я несказанно рад, что это произошло. Еще я был бы рад, чтобы закрыли это дело вообще. За людей этих я очень рад. Жалко, что для этого понадобилось такое количество времени».

Директор Большого театра Владимир Урин

«Эмоции самые замечательные. Я очень рад. Я очень надеюсь на положительный исход судебного дела, потому что я абсолютно убежден: при найденных нарушениях в театре это не та статья, которая инкриминируется им [фигурантам]. Несмотря на то что я не разбираюсь во всех тонкостях этого дела и учитывая, что были финансовые нарушения, но это не сговор и создание преступного сообщества с целью похищения денег. Я очень надеюсь, что эта история разрешится благополучно для всех участников».

Актер Артур Смольянинов

«Я очень рад за него [Кирилла Серебренникова]. Он будет работать, но я не считаю это никаким сигналом и ничего хорошего не жду, потому что ничего хорошего ждать уже нельзя, эта система непредсказуема».

Режиссер Федор Бондарчук

«Я считаю, что это [освобождение под подписку о невыезде] торжество здравого смысла и проявление гуманизма, а впереди еще суд, поэтому важные события в решении этого дела впереди. Но это радостная весть».

Глава дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов

«Я всегда за здравый смысл, и это [изменение меры пресечения на подписку о невыезде], по-моему, тот самый случай».

Издатель Ирина Прохорова

«Мне хочется надеяться, что справедливость и здравый смысл восторжествуют и замечательного ведущего режиссера все-таки освободят. Радостное событие, что человек может полноценно приступить к работе, ставить спектакли, что он и делал, сидя под домашним арестом. Чем это все завершится, мы, конечно, не знаем. Но здесь очень важный фактор, что общественность постоянно следит за этим процессом, постоянно пытается комментировать и как-то воздействовать. Может быть, во многом потому, что это дело стало публичным, система судопроизводства вынуждена так или иначе реагировать на мнение общественности».

Авторы: Егор Губернаторов, Екатерина Костина
Теги: «дело Серебренникова», Кирилл Серебренников
Материалы по теме
Освобождение Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Главное
Общество
Суд освободил Серебренникова из-под домашнего ареста
Общество
Серебренников пообещал в ближайшее время вернуться на работу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter