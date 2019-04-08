Власти отказались от планов запретить рекламу леденцов для горла

Устойчивость к антибиотикам — международная проблема. Микроорганизмы мутируют и становятся невосприимчивы все к большему числу антибиотиков. По данным ВОЗ, из-за снижения эффективности антибиотиков все больше уже почти побежденных инфекций, таких как пневмония, туберкулез, гонорея и т.д., становятся неизлечимыми. Устойчивость к таким препаратам провоцирует их неправильное и слишком частое использование.
Противомикробные препараты — это обширный перечень продукции, которая применяется при самых разных заболеваниях, начиная от боли в горле («Граммидин», «Стрепсилс» и т.д.) и заканчивая довольно серьезными препаратами для лечения дерматологических, гинекологических (препараты на основе флуконазола и натамицина, свечи и растворы «Бетадин») или офтальмологических заболеваний, рассказывал РБК директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Как чиновники будут бороться с резистентностью
Согласно документу, планируется появление новой медицинской специальности — «медицинская микробиология», чиновники разработают профессиональные стандарты в категориях «специалист по медицинской микробиологии» и «специалист по клинической фармакологии». В образовательные программы врачей и ветеринаров будут внедрены модули, посвященные антимикробной резистентности и мерам по ее сдерживанию. Займется Минздрав и разработкой интерактивных тематических модулей для специалистов по вакцинопрофилактике.
Отдельный раздел в документе посвящен необходимости проведения многочисленных научно-исследовательских работ, в том числе по выявлению генов, определяющих природную устойчивость к инфекциям, разработке генно-инженерных иммунобиологических препаратов и иммуностимуляторов на основе пептидов животного, растительного и микробного происхождения.
В рамках программы импортозамещения правительство планирует разработку отечественных тест-систем и диагностических наборов для идентификации генов резистентности микроорганизмов к различным препаратам, как в «клиническом материале» пациентов, так и в пищевой продукции и продовольственном сырье животного происхождения. РБК попросил уточнить Минздрав, о каких тест-системах идет речь.
В чем ограничат ветеринаров
Борьба с антимикробной резистентностью будет идти и в сельском хозяйстве, следует из документа. Планируется ограничить применение антибиотиков в ветеринарии и сельском хозяйстве: запретить ветеринарное применение противомикробных препаратов не в лечебных целях и ввести административную ответственность за их использование. Отдельно будет регулироваться использование противомикробных препаратов при изготовлении кормов.
Перечень препаратов, которые можно будет использовать для лечения животных, чиновники должны подготовить до 2021 года. Ответственные ведомства — Минздрав, Минсельхоз и Россельхознадзор. К 2020 году должны быть определены ветеринарные лекарственные средства, подлежащие рецептурному отпуску.
Отдельно правительство подготовит предложения по предотвращению незаконного ввоза и использования противомикробных препаратов в сельском хозяйстве.