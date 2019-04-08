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Власти отказались от планов запретить рекламу леденцов для горла
Чиновники планируют информировать население об опасности бесконтрольного применения антибиотиков, обучать врачей работе с антимикробными препаратами. А ветеринаров ограничат в использовании антибиотиков в скотоводстве
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Зачем нужен план

Правительство утвердило план мероприятий на 2019–2024 годы для «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности». Копия подписанного распоряжения есть у РБК. Его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства. План и стратегия определяют госполитику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам.

Теперь Министерство здравоохранения должно разработать план по реализации стратегии с 2024 по 2030 год. Сама стратегия была принята осенью 2017 года. Она была разработана по распоряжению президента от 31 декабря 2015 года.

Утвержденный план по реализации стратегии не столь радикален, как его проект, в котором предлагалось запретить рекламу леденцов от боли в горле. В итоге от этой инициативы было решено отказаться. РБК попросил Минздрав уточнить, почему было принято такое решение.

Много внимания в документе уделяется повышению квалификации специалистов по вопросам рационального применения антибиотиков, информированию населения о необходимости иммунопрофилактики и о проблемах антимикробной резистентности, а также контролю за рецептурным отпуском антимикробных препаратов. Эти препараты, впрочем, и сейчас в большинстве своем должны отпускаться по рецепту, но не все аптеки придерживаются этого правила.

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Устойчивость к антибиотикам — международная проблема. Микроорганизмы мутируют и становятся невосприимчивы все к большему числу антибиотиков. По данным ВОЗ, из-за снижения эффективности антибиотиков все больше уже почти побежденных инфекций, таких как пневмония, туберкулез, гонорея и т.д., становятся неизлечимыми. Устойчивость к таким препаратам провоцирует их неправильное и слишком частое использование.

Противомикробные препараты — это обширный перечень продукции, которая применяется при самых разных заболеваниях, начиная от боли в горле («Граммидин», «Стрепсилс» и т.д.) и заканчивая довольно серьезными препаратами для лечения дерматологических, гинекологических (препараты на основе флуконазола и натамицина, свечи и растворы «Бетадин») или офтальмологических заболеваний, рассказывал РБК директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Как чиновники будут бороться с резистентностью

Согласно документу, планируется появление новой медицинской специальности — «медицинская микробиология», чиновники разработают профессиональные стандарты в категориях «специалист по медицинской микробиологии» и «специалист по клинической фармакологии». В образовательные программы врачей и ветеринаров будут внедрены модули, посвященные антимикробной резистентности и мерам по ее сдерживанию. Займется Минздрав и разработкой интерактивных тематических модулей для специалистов по вакцинопрофилактике.

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Отдельный раздел в документе посвящен необходимости проведения многочисленных научно-исследовательских работ, в том числе по выявлению генов, определяющих природную устойчивость к инфекциям, разработке генно-инженерных иммунобиологических препаратов и иммуностимуляторов на основе пептидов животного, растительного и микробного происхождения.

В рамках программы импортозамещения правительство планирует разработку отечественных тест-систем и диагностических наборов для идентификации генов резистентности микроорганизмов к различным препаратам, как в «клиническом материале» пациентов, так и в пищевой продукции и продовольственном сырье животного происхождения. РБК попросил уточнить Минздрав, о каких тест-системах идет речь.

В чем ограничат ветеринаров

Борьба с антимикробной резистентностью будет идти и в сельском хозяйстве, следует из документа. Планируется ограничить применение антибиотиков в ветеринарии и сельском хозяйстве: запретить ветеринарное применение противомикробных препаратов не в лечебных целях и ввести административную ответственность за их использование. Отдельно будет регулироваться использование противомикробных препаратов при изготовлении кормов.

Перечень препаратов, которые можно будет использовать для лечения животных, чиновники должны подготовить до 2021 года. Ответственные ведомства — Минздрав, Минсельхоз и Россельхознадзор. К 2020 году должны быть определены ветеринарные лекарственные средства, подлежащие рецептурному отпуску.

Отдельно правительство подготовит предложения по предотвращению незаконного ввоза и использования противомикробных препаратов в сельском хозяйстве.

Автор: Полина Звездина, Маргарита Грошева
Теги: Правительство, Минздрав, антибиотики
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