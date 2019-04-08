Власти отказались от планов запретить рекламу леденцов для горла

Чиновники планируют информировать население об опасности бесконтрольного применения антибиотиков, обучать врачей работе с антимикробными препаратами. А ветеринаров ограничат в использовании антибиотиков в скотоводстве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Зачем нужен план

Правительство утвердило план мероприятий на 2019–2024 годы для «Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности». Копия подписанного распоряжения есть у РБК. Его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства. План и стратегия определяют госполитику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам.

Теперь Министерство здравоохранения должно разработать план по реализации стратегии с 2024 по 2030 год. Сама стратегия была принята осенью 2017 года. Она была разработана по распоряжению президента от 31 декабря 2015 года.

Утвержденный план по реализации стратегии не столь радикален, как его проект, в котором предлагалось запретить рекламу леденцов от боли в горле. В итоге от этой инициативы было решено отказаться. РБК попросил Минздрав уточнить, почему было принято такое решение.

Много внимания в документе уделяется повышению квалификации специалистов по вопросам рационального применения антибиотиков, информированию населения о необходимости иммунопрофилактики и о проблемах антимикробной резистентности, а также контролю за рецептурным отпуском антимикробных препаратов. Эти препараты, впрочем, и сейчас в большинстве своем должны отпускаться по рецепту, но не все аптеки придерживаются этого правила.