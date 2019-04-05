Минздрав обвинил СМИ и секты в призывах отказываться от прививок

Минздрав обвинил СМИ и секты в призывах отказываться от прививок

Первая замглавы ведомства заявила, что в интернете и через религиозные секты распространяются информация, подрывающая доверие россиян к прививкам. Минздрав с ноября готовит законопроекты о запрете призывов против вакцинации

Через СМИ, интернет и религиозные секты распространяется необъективная информация, которая подрывает доверие населения к прививкам. Об этом ТАСС сообщила первый замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева. Масштабы проблемы ставят под вопрос эффективность кампаний по вакцинации, указывает она.

В связи с этим Минздрав разрабатывает законопроект, запрещающий публичные призывы к отказу от прививок. Под призывами понимается «обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации», сказала Яковлева.

Проектом закона «установлена ответственность за распространение в СМИ <…> информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации».

О разработке Минздравом законопроекта, запрещающего публичные призывы против вакцинации, стало известно в ноябре прошлого года. По словам главного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой, ответственность за отказ от прививок должны нести и врачи, которые не рекомендуют родителям прививать своих детей.