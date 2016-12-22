Росздравнадзор поймал 56 аптек на продаже запрещенных лекарств

Росздравнадзор выявил 56 аптек, продававших препараты для абортов. Такие лекарства запрещены для розницы и могут использоваться только в больницах. При их самостоятельном применении не исключен летальный исход, указывает эксперт

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Федеральная служба на надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) с ноября 2016 года выявила 56 аптек, которые продавали лекарства, содержащие мифепристон и мизопростол, рассказал РБК глава ведомства Михаил Мурашко.

Эти препараты предназначены для медикаментозного прерывания беременности на ранних сроках (около месяца) и могут применяться только в специализированных клиниках. Мифепристон в определенных дозировках разрешено продавать на розничном рынке, мизопростол — нет, уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего Росздравнадзор провел 78 проверок и составил 54 протокола по ст. 14.4.2 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств) и два протокола по ст. 14.43 КоАП (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Назначены штрафы на общую сумму 415 тыс. руб.​ Аптеки-нарушители были найдены в Иркутской, Нижегородской, Кировской областях, Ставропольском крае и Хакасии.

Росздравнадзор запустил масштабную проверку после сообщений граждан о продаже мифепристона и мизопростола в аптеках и через интернет. «В случае установления фактов интернет-торговли этими препаратами информация о таких сайтах направляется для принятия мер в Национальное бюро Интерпола МВД, Роспотребнадзор и МВД», — отметили в ведомстве.

В ноябре 2016 года Росздравнадзор попросил производителей препаратов на основе мифепристона и мизопростола сообщить службе информацию о каналах продаж и количестве реализованных упаковок, рассказал РБК замгендиректора производящей оба препарата компании STADA CIS Иван Глушков.

Самостоятельное применение мифепристона и мизопростола может привести к неполному отторжению плода и, как следствие, к кровотечению, угрожающему жизни, сказала РБК главный внештатный специалист — гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова. «Можно не рассчитать дозу, можно не понять, что характер кровотечения не соответствует норме. В итоге самостоятельный аборт может закончиться летальным исходом», — указывала она.