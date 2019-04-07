Минздрав дал советы о правильном питании и способах продлить себе жизнь

Минздрав дал советы о правильном питании и способах продлить себе жизнь

Факторы риска, которые можно самостоятельно контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни — это низкая физическая активность, избыточная масса тела, курение и употребление алкоголя. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает «РИА Новости».

Как подчеркивает ведомство, с курением связаны до 90% случаев рака легких и половина сердечно-сосудистых заболеваний. Министерство рекомендует совсем отказаться от курения, в том числе от электронных сигарет.

В пресс-службе отметили, что для укрепления сердечной и дыхательной системы и поддержания физической активности детям необходимы физические нагрузки в течение часа каждый день, а взрослым — 2,5 часов в неделю.

Что касается здорового питания, Минздрав рекомендует чаще заменять мясо рыбой, птицей и бобовыми, а сахар — медом или сухофруктами. Также ведомство советует есть не менее 500 грамм овощей и фруктов в день и использовать растительное масло вместо майонеза при заправке салатов.