Более 80% россиян назвали членство в Совете Европы важным для России

38% респондентов телефонного опроса полагают, что российским гражданам членство в СЕ ничего не дает. Среди тех, кто прошел опрос онлайн, таких 13%. Что членство в СЕ приносит россиянам больше пользы, чем вреда, считают 33% опрошенных по телефону и 64% — в интернете. Обратной точки зрения придерживаются 10% телефонных респондентов и 5% сетевых.

Большинство респондентов в обеих категориях назвали важной для российских граждан возможность обратиться в ЕСПЧ: 66% в телефонном опросе и 88% в онлайн-опросе. Но эти аудитории разошлись в ответе на вопрос, важна ли такая возможность для них лично: положительно ответили 42% опрошенных по телефону и 75% в интернете. 50% телефонных респондентов и 18% опрошенных онлайн заявили, что для них возможность лично обратиться в Страсбург не имеет значения.

О возможном выходе России из СЕ слышали 45% участников телефонного опроса и 78% сетевого. Если это произойдет, россияне утратят право подать жалобу в ЕСПЧ. Отрицательно к этому относятся 33% респондентов по телефону и 80% прошедших опрос онлайн. Безразлично — соответственно 50 и 14% опрошенных.

Почти половина опрошенных по телефону (48%) полагает, что россиянин вероятнее добьется справедливого судебного решения в российском суде, нежели в Страсбурге. 29% считают наоборот. Интернет-респонденты в подавляющем большинстве случаев ответили, что ЕСПЧ выносит более справедливые решения в отношении россиян, чем российские суды (82%). С обратным тезисом согласны 6% из них.

Разрыв между группами

Исследование устроено так, чтобы получить «более устойчивые выводы»: телефонный опрос показывает общий срез мнений, а онлайн-опрос анализирует мнение «там, где оно более концентрированное», объяснила РБК руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова.

Так, для телефонного опроса социологи Левада-центра сгенерировали случайным образом 86,7 тыс. российских номеров сотовой связи и совершили 40,7 тыс. звонков. В итоге они получили несколько тысяч завершенных анкет, из которых в выборку для анализа попали 1009. Анкеты выбирались так, чтобы массив респондентов соответствовал структуре российского населения по данным Росстата (учитывались пол, возраст респондентов, живут ли они в крупном или небольшом населенном пункте; доли опрошенных из каждого федерального округа приводились в соответствие доле их населения в общем числе жителей России).

Для онлайн-опроса социологи «Общественного вердикта» и Методической лаборатории разместили баннеры со ссылкой на анкету на сайтах СМИ и в соцсетях (последние показывали эти баннеры мужчинам и женщинам старше 18 лет). По ссылкам перешли 6,8 тыс. человек, из них 4,5 тыс. согласились пройти опрос. В выборку, скорректированную по полу, возрасту и месту жительства респондентов, попало 3,7 тыс. законченных анкет.

Исследователи подчеркивают, что в интернет-опросе респонденты сами принимали решение, отвечать ли на вопросы анкеты. А значит, в число респондентов чаще попадали люди, так или иначе озабоченные участием России в СЕ и ЕСПЧ. «Изучать мнение нужно там, где это мнение есть. Очень часто опросы замеряют не мнение, а вербальные реакции респондентов на задаваемые вопросы. Поэтому нам было важно создать целевую выборку, чтобы оценить точки зрения тех, кто имеет более устойчивое и обеспеченное информированностью мнение», — пояснила Новикова

Между ответами телефонных и онлайн-респондентов есть большое расхождение (например, опрошенные по телефону гораздо чаще выбирали вариант «затрудняюсь ответить»), при этом разница возникает не столько при ответах на общие вопросы, например о важности участия России в СЕ (здесь аудитории в целом согласны друг с другом), сколько в случаях, когда респондентов просили оценить эту важность для себя лично, подчеркивает Новикова.

И в телефонном, и в онлайн-опросе в целом совпадает группа, которая наиболее часто невысоко оценивала значимость участия России в СЕ и ЕСПЧ: это люди старших возрастов, проживающие в некрупных городах и селах. В онлайн-опросе важность членства России в СЕ чаще всего отрицали мужчины старше 55 лет (35%), жители сел (24%), описавшие свой достаток фразой «ни в чем себе не отказываю»​ (27%).

Вопрос общественного интереса

Сомнения насчет возможности членства России в СЕ есть не только у российских политиков, но и у депутатов и дипломатов в Совете Европы, указал в беседе с РБК Джибладзе. В связи с этим цель правозащитников — показать совету значимость членства России для людей, которые живут в стране, получают защиту в рамках ЕСПЧ и «которым важно само участие РФ в европейских институтах, принадлежность России к Европе». «Мы стараемся объяснить, что участие России в СЕ — это вопрос не только межгосударственных отношений и геополитики, но и вопрос общественного интереса, практически и ценностно значимый для миллионов людей в России», — рассказал Джибладзе.

Инициаторы исследования намерены доводить его результаты и до сведения российских властей, рассказал Джибладзе. Так, у правозащитников уже запланирована встреча в Страсбурге с постпредом России в СЕ Иваном Солтановским. Здесь их цель — «убедить российское руководство в необходимости принятия компромиссных шагов навстречу требованиям ПАСЕ и СЕ в целом» для сохранения членства, в том числе возобновить уплату взносов, согласовать мониторинг СЕ в Крыму, освободить или обменять украинских заключенных.

Членство России в СЕ «напрямую затрагивает права и интересы граждан, а потому любые решения насчет продолжения или прекращения этого членства не могут приниматься без учета мнений людей и широкого общественного обсуждения», согласен член координационного совета Международного молодежного правозащитного движения (МПД) Константин Баранов. Результаты исследования он оценивает как сдержанно оптимистичные. «Мы опасались, что опросы покажут намного большие проценты негативного или безразличного отношения со стороны обычных людей, которым в общем-то неоткуда больше получать информацию о Совете Европы и его работе, кроме как из СМИ», — сказал Баранов.