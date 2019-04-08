Более 80% россиян назвали членство в Совете Европы важным для России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,39 +0,05 EUR Бирж. 73,44 +0,14 Brent 70,77 +1,19% USD Нал. 65,78 64,92 EUR Нал. 73,89 72,93 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1228 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 249,20 +3,70 IMOEX 2 551,02 +0,39% RTSI 1 228,74 +0,24% DJIA 26 424,99 +0,15% Nasdaq 7 938,69 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Bank of America $34 (+17,08%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Bank of America $34 (+17,08%) прогноз Jefferies к 15.03.20 Купить
Alexion $175 (+24,68%) прогноз Morgan Stanley к 12.02.20 Купить
Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 05 апр, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 05 апр, 15:14
Мизулина опровергла требование запретить занятия йогой в СИЗО Общество, 11:19 Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2550 пунктов Экономика, 11:14 В жилом доме в Коломне произошел взрыв газа Общество, 11:11 Из совы в жаворонка: нужно ли рано вставать Спецпроект РБК PINK, 11:04 СМИ узнали об увольнении заместителя главы администрации Порошенко Политика, 11:02 В Москве пройдет крупнейшая конференция для представителей рыбной отрасли Партнерский материал, 11:00 Готова ли ваша компания к кибератаке? Pro, 10:59 В полиции сообщили о причинах задымления на станции «Чистые пруды» Общество, 10:55 Два человека пострадали из-за аварии пожарной машины с такси в Москве Общество, 10:53 Daily Beast сообщил о расследовании ФБР в отношении Коломойского Политика, 10:48 Глава Башкирии предложил запретить продажу алкоголя на сабантуях Общество, 10:47 При пожаре на подземной парковке в Москве сгорели Porsche и BMW Общество, 10:41 Bitcoin продолжил рост: какой будет цена криптовалюты Крипто, 10:33 Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности РБК и Сбербанк Первый, 10:32
Общество ,  
0 
Более 80% россиян назвали членство в Совете Европы важным для России
Большинство россиян считают важным для страны участие в Совете Европы и ЕСПЧ, подсчитали правозащитники и Левада-центр. Но респонденты, опрошенные по телефону, больше доверяют российскому суду, чем страсбургскому
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Большинство россиян считают важными для страны членство в Совете Европы и возможность обратиться в Европейский суд по правам человека. Это следует из данных социологического исследования с участием 4,7 тыс. человек, проведенного по инициативе группы российских правозащитников. Результаты исследования в понедельник будут представлены на брифинге российских правозащитников в первый день сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С помощью этих данных правозащитники надеются повлиять на дискуссию внутри СЕ, которая может «повернуть в ту или иную сторону» ситуацию с дальнейшим членством России в организации, сказал РБК президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе.

Исследование включало в себя телефонный опрос, проведенный Левада-центром, и онлайн-опрос, проведенный фондом «Общественный вердикт» и Методической лабораторией Ивана Низгораева. Ответы во многом расходятся: например, телефонные респонденты больше доверяют российским судам, а сетевые — ЕСПЧ.

Возможный выход России из Совета Европы обсуждается с 2014 года, когда после присоединения Крыма ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию в этом органе. Россия в ответ заявила о прекращении работы делегации в ПАСЕ, а также об отказе полностью выплачивать взносы в Совет Европы.

О том, что у России «созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы», заявила в сентябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Этого не исключал также спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд призывал не допустить выхода России, который он по аналогии с Brexit назвал Ruxit. «Мое мнение хорошо известно: Россия является частью Европы и занимает свое место в этой уникальной общеевропейской организации. Мы нужны друг другу: Европе нужна Россия, а России нужна Европа», — говорил Ягланд, подчеркивая, что Ruxit может негативно сказаться прежде всего на ситуации с правами человека.

Россияне за Европу

На вопрос, является ли участие России в Совете Европы правильным решением, утвердительно ответили 59% россиян, опрошенных по телефону, и 84% респондентов в интернете (при этом последние в отличие от участников телефонного опроса чаще отвечали «определенно да», нежели «скорее да»).

38% респондентов телефонного опроса полагают, что российским гражданам членство в СЕ ничего не дает. Среди тех, кто прошел опрос онлайн, таких 13%. Что членство в СЕ приносит россиянам больше пользы, чем вреда, считают 33% опрошенных по телефону и 64% — в интернете. Обратной точки зрения придерживаются 10% телефонных респондентов и 5% сетевых.

Большинство респондентов в обеих категориях назвали важной для российских граждан возможность обратиться в ЕСПЧ: 66% в телефонном опросе и 88% в онлайн-опросе. Но эти аудитории разошлись в ответе на вопрос, важна ли такая возможность для них лично: положительно ответили 42% опрошенных по телефону и 75% в интернете. 50% телефонных респондентов и 18% опрошенных онлайн заявили, что для них возможность лично обратиться в Страсбург не имеет значения.

О возможном выходе России из СЕ слышали 45% участников телефонного опроса и 78% сетевого. Если это произойдет, россияне утратят право подать жалобу в ЕСПЧ. Отрицательно к этому относятся 33% респондентов по телефону и 80% прошедших опрос онлайн. Безразлично — соответственно 50 и 14% опрошенных.

Почти половина опрошенных по телефону (48%) полагает, что россиянин вероятнее добьется справедливого судебного решения в российском суде, нежели в Страсбурге. 29% считают наоборот. Интернет-респонденты в подавляющем большинстве случаев ответили, что ЕСПЧ выносит более справедливые решения в отношении россиян, чем российские суды (82%). С обратным тезисом согласны 6% из них.

Разрыв между группами

Исследование устроено так, чтобы получить «более устойчивые выводы»: телефонный опрос показывает общий срез мнений, а онлайн-опрос анализирует мнение «там, где оно более концентрированное», объяснила РБК руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова.

Так, для телефонного опроса социологи Левада-центра сгенерировали случайным образом 86,7 тыс. российских номеров сотовой связи и совершили 40,7 тыс. звонков. В итоге они получили несколько тысяч завершенных анкет, из которых в выборку для анализа попали 1009. Анкеты выбирались так, чтобы массив респондентов соответствовал структуре российского населения по данным Росстата (учитывались пол, возраст респондентов, живут ли они в крупном или небольшом населенном пункте; доли опрошенных из каждого федерального округа приводились в соответствие доле их населения в общем числе жителей России).

Для онлайн-опроса социологи «Общественного вердикта» и Методической лаборатории разместили баннеры со ссылкой на анкету на сайтах СМИ и в соцсетях (последние показывали эти баннеры мужчинам и женщинам старше 18 лет). По ссылкам перешли 6,8 тыс. человек, из них 4,5 тыс. согласились пройти опрос. В выборку, скорректированную по полу, возрасту и месту жительства респондентов, попало 3,7 тыс. законченных анкет.

Исследователи подчеркивают, что в интернет-опросе респонденты сами принимали решение, отвечать ли на вопросы анкеты. А значит, в число респондентов чаще попадали люди, так или иначе озабоченные участием России в СЕ и ЕСПЧ. «Изучать мнение нужно там, где это мнение есть. Очень часто опросы замеряют не мнение, а вербальные реакции респондентов на задаваемые вопросы. Поэтому нам было важно создать целевую выборку, чтобы оценить точки зрения тех, кто имеет более устойчивое и обеспеченное информированностью мнение», — пояснила Новикова

Между ответами телефонных и онлайн-респондентов есть большое расхождение (например, опрошенные по телефону гораздо чаще выбирали вариант «затрудняюсь ответить»), при этом разница возникает не столько при ответах на общие вопросы, например о важности участия России в СЕ (здесь аудитории в целом согласны друг с другом), сколько в случаях, когда респондентов просили оценить эту важность для себя лично, подчеркивает Новикова.

И в телефонном, и в онлайн-опросе в целом совпадает группа, которая наиболее часто невысоко оценивала значимость участия России в СЕ и ЕСПЧ: это люди старших возрастов, проживающие в некрупных городах и селах. В онлайн-опросе важность членства России в СЕ чаще всего отрицали мужчины старше 55 лет (35%), жители сел (24%), описавшие свой достаток фразой «ни в чем себе не отказываю»​ (27%).

Вопрос общественного интереса

Сомнения насчет возможности членства России в СЕ есть не только у российских политиков, но и у депутатов и дипломатов в Совете Европы, указал в беседе с РБК Джибладзе. В связи с этим цель правозащитников — показать совету значимость членства России для людей, которые живут в стране, получают защиту в рамках ЕСПЧ и «которым важно само участие РФ в европейских институтах, принадлежность России к Европе». «Мы стараемся объяснить, что участие России в СЕ — это вопрос не только межгосударственных отношений и геополитики, но и вопрос общественного интереса, практически и ценностно значимый для миллионов людей в России», — рассказал Джибладзе.

Инициаторы исследования намерены доводить его результаты и до сведения российских властей, рассказал Джибладзе. Так, у правозащитников уже запланирована встреча в Страсбурге с постпредом России в СЕ Иваном Солтановским. Здесь их цель — «убедить российское руководство в необходимости принятия компромиссных шагов навстречу требованиям ПАСЕ и СЕ в целом» для сохранения членства, в том числе возобновить уплату взносов, согласовать мониторинг СЕ в Крыму, освободить или обменять украинских заключенных.

Членство России в СЕ «напрямую затрагивает права и интересы граждан, а потому любые решения насчет продолжения или прекращения этого членства не могут приниматься без учета мнений людей и широкого общественного обсуждения», согласен член координационного совета Международного молодежного правозащитного движения (МПД) Константин Баранов. Результаты исследования он оценивает как сдержанно оптимистичные. «Мы опасались, что опросы покажут намного большие проценты негативного или безразличного отношения со стороны обычных людей, которым в общем-то неоткуда больше получать информацию о Совете Европы и его работе, кроме как из СМИ», — сказал Баранов.

Автор: Маргарита Алехина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter