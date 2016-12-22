Совет Европы предупредил о последствиях выхода России из организации

Выход из Совета Европы приведет к ухудшению ситуации с правами человека в России, заявил генсек организации. Ранее о том, что в России «созревает решение выйти из Совета Европы», говорила Валентина Матвиенко

Турбьерн Ягланд и Тимо Сойни (Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters)

В ближайшее время Совет Европы может столкнуться с выходом России из организации — Ruxit, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Об этом сообщает финское издание Hufvudstadsbladet.

В конце ноября президентство в Совете Европы переходит к Финляндии, в связи с этим Ягланд посетил Хельсинки, где встретился с главой МИД страны Тимо Сойни. «В дополнение к Brexit, мы можем столкнуться с Ruxit, последствия которого приведут к ухудшению ситуации с правами человека в России и Европе», — заявил Ягланд.

Совет Европы не признал присоединение Крыма к России и поддержал введение санкций против Москвы, права России Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены. В 2016 году Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ и перестала выплачивать членские взносы.

Как пишет Hufvudstadsbladet, долг России перед Советом Европы исчисляется десятки миллионов евро, бюджет организации серьезно сократится, если Россия окончательно откажется от выплат. Дедлайн по вопросу сохранения членства России в организации назначен на июнь 2019 года.

Ягланд отметил, что «очень серьезно» относится к возможному выходу России из Совета Европы. «Тогда мы получим новую разделительную черту, напоминающую о той, что существовала до падения Берлинской стены. Это будет очень плохо для Европы и особенно для российских граждан», — заявил Ягланд. Он добавил, что признание присоединения Крыма Советом Европы «немыслимо», но организация может рассмотреть возможность защиты прав человека в России в независимости от ситуации.

В сентябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России «созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы». «Главная наша позиция в том, что ПАСЕ должна обеспечивать равные права и возможности участия в работе этой организации всех 47 государств», — заявила она.