ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,20 66,00 EUR Нал. 76,48 75,59 USD Бирж. 66,90 +0,58 EUR Бирж. 75,98 +0,10 USD ЦБ. 66,22 +0,12 EUR ЦБ. 75,67 -0,01 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6502,90 -67,00 IMOEX 2438,62 -0,27% RTSI 1155,27 -0,77% Brent 71,75 -0,42% DJIA 26190,53 +0,05% Nasdaq 7511,88 -0,79%
Совет Европы предупредил о последствиях выхода России из организации
Лента новостей
В Крыму назвали хорошей рекламой санкции США против крымских санаториев 00:00, Политика Медведев поручил прослеживать путь всех продуктов «от поля до прилавка» 00:00, Бизнес Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 08 ноя, 23:59, РБК и Mastercard Военных священников Украинской православной церкви отстранили от службы 08 ноя, 23:55, Политика МИД заявил о планах ответить на санкции «по совокупности обстоятельств» 08 ноя, 23:30, Политика Минфин США напомнил о вложениях Сбербанка в попавший под санкции курорт 08 ноя, 23:12, Политика Как подготовиться к выступлению и общению после него 08 ноя, 23:01, РБК и Открытие Лига Европы по футболу. «Бордо» — «Зенит». Онлайн 08 ноя, 23:00, Спорт Расширение санкций США против России. Главное 08 ноя, 22:57, Политика ФРС США сохранила базовую ставку на уровне сентября 08 ноя, 22:55, Экономика «Спартак» и «Рейнджерс» забили семь голов на двоих 08 ноя, 22:55, Спорт Нефтяные компании ответили на сообщения о «скрытом росте» цен на бензин 08 ноя, 22:50, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 08 ноя, 22:48, РБК и Экспострой на Нахимовском В МИДе заявили о нежелании тратить время на анализ новых санкций США 08 ноя, 22:44, Политика В аэропорту Киева задержали священника с Афона с российским паспортом 08 ноя, 22:43, Политика Суд в Дубае отказал экс-жене миллиардера Ахмедова в праве на суперъяхту 08 ноя, 22:36, Общество В Чечне министр отреагировал на блокировку Instagram сторонников Кадырова 08 ноя, 22:25, Технологии и медиа Ultra-прочность: обзор идеального ноутбука для путешествий 08 ноя, 22:10, РБК и Lenovo Сборная России по хоккею с победы стартовала в Евротуре 08 ноя, 21:48, Спорт СК возбудил дело против сотрудников колонии после фото Цеповяза с крабами 08 ноя, 21:47, Общество Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата 08 ноя, 21:39, Общество Под санкции США по Украине попали санатории в Крыму и министерство ЛНР 08 ноя, 21:27, Политика Всё в разведку: зачем берут под контроль почтовые и мобильные переводы 08 ноя, 21:13, Экономика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 08 ноя, 20:55, РБК и Thomson Reuters Лига Европы по футболу. «Спартак» — «Рейнджерс». Онлайн 08 ноя, 20:55, Спорт МЧС заявило о гибели бортмеханика в жесткой посадке вертолета под Тверью 08 ноя, 20:51, Общество Нефть Brent впервые с середины августа упала ниже $71 за баррель 08 ноя, 20:44, Экономика Волкер анонсировал расширение санкционного списка против России 08 ноя, 20:38, Политика
Совет Европы предупредил о последствиях выхода России из организации
Политика, 00:17
0
Совет Европы предупредил о последствиях выхода России из организации
Выход из Совета Европы приведет к ухудшению ситуации с правами человека в России, заявил генсек организации. Ранее о том, что в России «созревает решение выйти из Совета Европы», говорила Валентина Матвиенко
Турбьерн Ягланд и Тимо Сойни (Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters)

В ближайшее время Совет Европы может столкнуться с выходом России из организации — Ruxit, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Об этом сообщает финское издание Hufvudstadsbladet.

В конце ноября президентство в Совете Европы переходит к Финляндии, в связи с этим Ягланд посетил Хельсинки, где встретился с главой МИД страны Тимо Сойни. «В дополнение к Brexit, мы можем столкнуться с Ruxit, последствия которого приведут к ухудшению ситуации с правами человека в России и Европе», — заявил Ягланд.

Совет Европы не признал присоединение Крыма к России и поддержал введение санкций против Москвы, права России Парламентской ассамблее Совета Европы были ограничены. В 2016 году Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ и перестала выплачивать членские взносы.

Как пишет Hufvudstadsbladet, долг России перед Советом Европы исчисляется десятки миллионов евро, бюджет организации серьезно сократится, если Россия окончательно откажется от выплат. Дедлайн по вопросу сохранения членства России в организации назначен на июнь 2019 года.

Ягланд отметил, что «очень серьезно» относится к возможному выходу России из Совета Европы. «Тогда мы получим новую разделительную черту, напоминающую о той, что существовала до падения Берлинской стены. Это будет очень плохо для Европы и особенно для российских граждан», — заявил Ягланд. Он добавил, что признание присоединения Крыма Советом Европы «немыслимо», но организация может рассмотреть возможность защиты прав человека в России в независимости от ситуации.

В сентябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России «созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы». «Главная наша позиция в том, что ПАСЕ должна обеспечивать равные права и возможности участия в работе этой организации всех 47 государств», — заявила она.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Совет Европы
Главное
Медведев поручил прослеживать путь всех продуктов «от поля до прилавка» Бизнес
Материалы по теме
В Совфеде назвали Совет Европы ушедшей в тень истории организацией Политика
Совет Европы допустил исключение России из организации из-за взносов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter