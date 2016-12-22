Володин не исключил выход России из Совета Европы

Спикер Государственный думы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из Совета Европы (СЕ). Об этом он заявил в интервью на программе Сергея Брилева «Вести в субботу» на канале «Россия 1», передает «Интерфакс».



Володин отметил, что если Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) будет реализовывать принципы демократии, то Россия будет участвовать в работе ПАСЕ. Он назвал лишение права голоса российской делегации не соответствующим этим принципам. «Мы можем говорить о том, что если так дальше пойдет, то, конечно, не исключаем выхода из этой структуры», — заметил Володин.

В качестве «хорошей» альтернативы ПАСЕ председатель Госдумы назвал совещание спикеров парламентов стран Евразии. По его словам, российская сторона «не может зацикливаться» на Парламентской ассамблее Совета Европы, которая «берет и вопреки всему занимает абсолютно неконструктивную позицию».

В четверг, 11 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что до января 2019 года будет принято решение по вопросу членства России в СЕ. Она отметила, что в январе Москва или подаст заявку на продолжение работы в этой организации, или нет. «Тогда уже могут быть другие решения», — сказала Матвиенко.

В пятницу, 12 октября, генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд сказал , что Европа и Россия нужны друг другу. Он отметил, что СЕ должен найти решение и сделать так, чтобы Москва осталась в организации. Ягланд назвал Россию частью Европы. «Еще не слишком поздно, чтобы предотвратить Ruxit (по аналогии с Brexit. — РБК), — заявил генеральный секретарь.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года, после того как Крым был присоединен к России. Этот запрет неоднократно продлевался. В 2016 году российская делегация отказалась работать в Парламентской ассамблее, а с 2017 года больше не выплачивает членские взносы.