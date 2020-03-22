В Сирии выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Сирии. Об этом заявил министр здравоохранения САР Низар Язиджи, сообщает сирийское агентство SANA.

По словам министра, зараженный человек прибыл из-за границы. Заболевание обнаружили у молодого человека в возрасте около 20 лет.

14 марта из-за пандемии коронавируса в Сирии перенесли парламентские выборы. Согласно указу президента Сирии Башара Асада, выборы перенесли на 20 мая. Изначально они должны были состояться 13 апреля.

22 марта правительство Сирии в рамках борьбы с коронавирусом приостановило международное авиасообщение. Как отмечал министр транспорта страны Али Хамуд, авиационные органы стран, с которыми решили приостановить сообщение, были заранее проинформированы.