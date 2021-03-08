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Российский посол сообщил подробности аварии с военным вертолетом в ЦАР

По данным дипведомства, авария произошла 3 марта, в этот день вертолет перевозил в столицу ЦАР пострадавшего при обстреле российского военного инструктора. Из-за технических проблем воздушное судно совершило жесткую посадку
Владимир Титоренко
Владимир Титоренко (Фото: МИД РФ)

Авария с вертолетом в Центральноафриканской республике (ЦАР), о которой стало известно накануне, произошла еще 3 марта. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России в этой стране Владимир Титоренко.

Дипломат рассказал, что инцидент произошел с легким вертолетом марки «Газель» (вероятно, речь о многоцелевом вертолете Gazelle французского производства, ЦАР была французской колонией. — РБК). У какой именно страны арендованы вертолеты, в Минобороны республики не уточнили. Армия ЦАР использует их для наблюдательных полетов над трассой между столицей страны Банги и границей с Камеруном, заявил Титоренко. По словам посла, по этой дороге идет снабжение Банги продовольствием и медикаментами.

«Периодически эта дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением», — сообщил Титоренко. Посол заявил, что 3 марта один из вертолетов перевозил в госпиталь Банги российского военного инструктора, который получил ранение во время такого обстрела.

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Центральноафриканская Республика

Из-за технических проблем воздушное судно совершило жесткую посадку. «Никто не пострадал — ни пилот, ни легко раненный российский инструктор», — рассказал дипломат.

Об аварии накануне, 7 марта, сообщили телеканал «Россия 24» и источники Telegram-канала «Военный обозреватель». «Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали», — рассказывал раненый, которого должен был забрать из ЦАР вертолет. Когда воздушное судно приземлилось в болото, из бака вытекло топливо, что привело к возгоранию.

Как сообщал «Россия 24», пилот вертолета предположил, что при обстреле с земли одна из пуль повредила тяги управления. Раненого россиянина и летчика эвакуировали военным конвоем до ближайшего аэродрома, а затем самолетом в Банги. В посольстве начали проверку.

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В августе 2018 года Россия подписала с ЦАР соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в Центральноафриканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. В январе в МИДе сообщили, что в стране из-за продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с незаконными вооруженными формированиями остаются 300 российских инструкторов, которых туда направили перед выборами президента.

Выборы в ЦАР прошли 27 декабря. Их выиграл действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера.

Автор
Наталия Анисимова
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