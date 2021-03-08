Российский посол сообщил подробности аварии с военным вертолетом в ЦАР

По данным дипведомства, авария произошла 3 марта, в этот день вертолет перевозил в столицу ЦАР пострадавшего при обстреле российского военного инструктора. Из-за технических проблем воздушное судно совершило жесткую посадку

Владимир Титоренко (Фото: МИД РФ)

Авария с вертолетом в Центральноафриканской республике (ЦАР), о которой стало известно накануне, произошла еще 3 марта. Об этом «РИА Новости» сообщил посол России в этой стране Владимир Титоренко.

Дипломат рассказал, что инцидент произошел с легким вертолетом марки «Газель» (вероятно, речь о многоцелевом вертолете Gazelle французского производства, ЦАР была французской колонией. — РБК). У какой именно страны арендованы вертолеты, в Минобороны республики не уточнили. Армия ЦАР использует их для наблюдательных полетов над трассой между столицей страны Банги и границей с Камеруном, заявил Титоренко. По словам посла, по этой дороге идет снабжение Банги продовольствием и медикаментами.

«Периодически эта дорога обстреливается из прилегающих лесных массивов остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением», — сообщил Титоренко. Посол заявил, что 3 марта один из вертолетов перевозил в госпиталь Банги российского военного инструктора, который получил ранение во время такого обстрела.

Из-за технических проблем воздушное судно совершило жесткую посадку. «Никто не пострадал — ни пилот, ни легко раненный российский инструктор», — рассказал дипломат.