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СМИ узнали о падении в ЦАР вертолета с российскими военными специалистами

В ЦАР упал вертолет с российскими военными специалистами, сообщили СМИ. В посольстве России в республике начали проверку этой информации
Центральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика (Фото: Adrienne Surprenant / AP)

В Центрально-Африканской Республике потерпел крушение вертолет с российскими военными специалистами, сообщил телеканал «Россия 24» и источники Telegram-канала «Военный обозреватель».

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

«Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали. <...> Никто не пострадал. Упали на мягкую почву», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» раненый, которого должен был забрать из ЦАР вертолет.

По данным телеканала, командир отряда запросил срочную эвакуацию на вертолете. Когда воздушное судно приземлилось в болото, из бака вытекло топливо. В результате произошло возгорание.

В посольстве опровергли информацию об убийстве россиян в ЦАР
Политика
<p>Центральноафриканская Республика</p>

Посольство России в ЦАР начало проверку информации о крушении вертолета с российскими военными специалистами на борту, сообщил посол России в республике Владимир Титоренко, передает «РИА Новости».

«Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», — сказал Титоренко. Он добавил, что руководство российских инструкторов это сообщение не подтвердило.

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Россия договорилась с ЦАР о военном сотрудничестве в 2018 году. Оно подразумевает отправку в Центрально-Африканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. В МИДе указывали, что об отправке военных был уведомлен комитет Совбеза ООН.

В декабре 2020 года МИД сообщил, что Россия в преддверии президентских выборов в республике и в связи с усилением повстанческих сил направила в ЦАР 300 военных инструкторов. 

Выборы прошли 27 декабря. Их выиграл действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Оппозиция и поддерживающие ее повстанцы не согласились с итогами голосования. После этого МИД сообщил, что Россия вывела с территории Центрально-Африканской Республики вертолеты Ми-8 с экипажами, направленные туда накануне президентских выборов. В то же время 300 российских инструкторов останутся в ЦАР из-за продолжающихся столкновений регулярных войск ЦАР с незаконными вооруженными формированиями, добавили тогда в ведомстве. 

Автор
Виктория Полякова
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