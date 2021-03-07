СМИ узнали о падении в ЦАР вертолета с российскими военными специалистами

В ЦАР упал вертолет с российскими военными специалистами, сообщили СМИ. В посольстве России в республике начали проверку этой информации

Центральноафриканская Республика (Фото: Adrienne Surprenant / AP)

В Центрально-Африканской Республике потерпел крушение вертолет с российскими военными специалистами, сообщил телеканал «Россия 24» и источники Telegram-канала «Военный обозреватель».

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

«Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали. <...> Никто не пострадал. Упали на мягкую почву», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» раненый, которого должен был забрать из ЦАР вертолет.

По данным телеканала, командир отряда запросил срочную эвакуацию на вертолете. Когда воздушное судно приземлилось в болото, из бака вытекло топливо. В результате произошло возгорание.