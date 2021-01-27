МИД сообщил о выводе направленных перед выборами в ЦАР вертолетов

Вертолёты Ми-8 (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Россия вывела с территории Центральноафриканской Республики направленные туда накануне президентских выборов вертолеты Ми-8 с экипажами. Об этом заявили в МИД России, передает ТАСС.

«Вертолеты, принадлежащие Минобороны России, с территории ЦАР выведены», — указали в МИД.

При этом 300 инструкторов, также направленных в республику перед выборами, останутся в стране из-за продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с незаконными вооруженными формированиями.

МИД сообщил о дополнительной военной помощи властям Центральноафриканской Республики в преддверии президентских выборов, в декабре. Тогда ведомство указывало, что об отправке 300 военных инструкторов был уведомлен комитет Совбеза ООН. «Для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР)», сотрудничающий с подразделениями республиканской армии, отмечало министерство.