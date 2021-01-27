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Политика ,  
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МИД сообщил о выводе направленных перед выборами в ЦАР вертолетов

Вертолёты Ми-8
Вертолёты Ми-8 (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Россия вывела с территории Центральноафриканской Республики направленные туда накануне президентских выборов вертолеты Ми-8 с экипажами. Об этом заявили в МИД России, передает ТАСС.

«Вертолеты, принадлежащие Минобороны России, с территории ЦАР выведены», — указали в МИД.

При этом 300 инструкторов, также направленных в республику перед выборами, останутся в стране из-за продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с незаконными вооруженными формированиями.

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МИД сообщил о дополнительной военной помощи властям Центральноафриканской Республики в преддверии президентских выборов, в декабре. Тогда ведомство указывало, что об отправке 300 военных инструкторов был уведомлен комитет Совбеза ООН. «Для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР)», сотрудничающий с подразделениями республиканской армии, отмечало министерство.

Ранее, в ноябре, замминистра обороны Александр Фомин сообщил, что в страну были отправлены бронированные разведывательные машины БРДМ-2.

Президентские выборы в ЦАР прошли 27 декабря. Победу на них одержал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Оппозиция и поддерживающие ее повстанцы не согласны с итогами голосования.

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В августе 2018 года Россия подписала с ЦАР соглашение о военном сотрудничестве. Оно подразумевает отправку в Центральноафриканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях.

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