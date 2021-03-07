Посольство начало проверку данных о крушении вертолета с военными в ЦАР

Российское посольство в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) проверяет информацию о крушении в стране вертолета с российскими военными специалистами. Об этом рассказал посол России в Банги (столица ЦАР) Владимир Титоренко, передает «РИА Новости».

О крушении ранее сообщили телеканал «Россия 24» и источники Telegram-канала «Военный обозреватель». По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

«Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», — сказал посол.

По его словам, руководство российских инструкторов пока не подтвердило аварию.