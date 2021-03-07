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Посольство начало проверку данных о крушении вертолета с военными в ЦАР

Российское посольство в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) проверяет информацию о крушении в стране вертолета с российскими военными специалистами. Об этом рассказал посол России в Банги (столица ЦАР) Владимир Титоренко, передает «РИА Новости».

О крушении ранее сообщили телеканал «Россия 24» и источники Telegram-канала «Военный обозреватель». По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

СМИ узнали о падении в ЦАР вертолета с российскими военными специалистами
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«Посольство проверяет информацию СМИ... В сводках МООНСЦАР тоже ничего нет. Точно установлено, что убитых и раненых среди российских инструкторов нет», — сказал посол.

По его словам, руководство российских инструкторов пока не подтвердило аварию.

Как передавали СМИ, командир отряда в ЦАР запросил срочную эвакуацию на вертолете. Когда воздушное судно приземлилось в болото, из бака вытекло топливо, что привело к возгоранию.

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«Мы поднялись в воздух и начали резко кружиться. Кружились-кружились и упали. <...> Никто не пострадал. Упали на мягкую почву», — сказал в эфире телеканала «Россия 24» раненый, которого должен был забрать из ЦАР вертолет.

Россия договорилась с ЦАР о военном сотрудничестве в 2018 году. Оно подразумевает отправку в Центрально-Африканскую Республику российских инструкторов и обучение военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. В МИДе указывали, что об отправке военных был уведомлен комитет Совбеза ООН.

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