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У главы итальянского Генштаба выявили коронавирус

Также инфекцию обнаружили у префекта коммуны Лоди в регионе Ломбардия. За прошедшие сутки в Ломбардии погибли 103 человека, уровень смертности в регионе составил 257 человек
Сальваторе Фарина (Фото: Wikipedia)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии Сальваторе Фарина заражен новым типом коронавируса, сообщают La Repubblica и la Nuova Ferrara.

Фарина объявил об этом лично, добавив, что чувствует себя нормально. Начальник Генштаба находится в изоляции, сообщает La Repubblica.

Помимо Фарины, коронавирус подтвердили и у префекта коммуны Лоди в регионе Ломбардия, Марчелло Кардоны, сообщает Notizie.

Ранее в воскресенье стало известно о том, что глава региона Пьемонт в Италии Альберто Чирио заразился вирусом, Он сообщал, что чувствует себя хорошо, болезнь протекает без симптомов.

Кроме того, положительный анализ на коронавирус оказался у главы Демократической партии Италии Николы Дзингаретти.

Также в воскресенье советник по вопросам благосостояния региона Ломбардия Джулио Галлера объявил о резком росте смертности в регионе — со 154 до 257 человек. Об этом сообщает il Fatto Quotidiano.

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Из-за вспышки коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте закрыл въезд и выезд из всей Ломбардии и 14 провинций. В список вошли Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. Ограничения будут действовать до 3 апреля.

Также в этих районах будут временно закрыты школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Посетители кафе и ресторанов должны находиться друг от друга на расстоянии не меньше чем метр.

По данным Минздрава страны на 7 марта, в Италии более 5 тыс. заразившихся новым типом коронавируса, большинство из них в Ломбардии.



 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Италия, Ломбардия
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