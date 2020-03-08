У главы итальянского Генштаба выявили коронавирус

Также инфекцию обнаружили у префекта коммуны Лоди в регионе Ломбардия. За прошедшие сутки в Ломбардии погибли 103 человека, уровень смертности в регионе составил 257 человек

Сальваторе Фарина (Фото: Wikipedia)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии Сальваторе Фарина заражен новым типом коронавируса, сообщают La Repubblica и la Nuova Ferrara.

Фарина объявил об этом лично, добавив, что чувствует себя нормально. Начальник Генштаба находится в изоляции, сообщает La Repubblica.

Помимо Фарины, коронавирус подтвердили и у префекта коммуны Лоди в регионе Ломбардия, Марчелло Кардоны, сообщает Notizie.

Ранее в воскресенье стало известно о том, что глава региона Пьемонт в Италии Альберто Чирио заразился вирусом, Он сообщал, что чувствует себя хорошо, болезнь протекает без симптомов.

Кроме того, положительный анализ на коронавирус оказался у главы Демократической партии Италии Николы Дзингаретти.