У главы итальянского Генштаба выявили коронавирус
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии Сальваторе Фарина заражен новым типом коронавируса, сообщают La Repubblica и la Nuova Ferrara.
Фарина объявил об этом лично, добавив, что чувствует себя нормально. Начальник Генштаба находится в изоляции, сообщает La Repubblica.
Помимо Фарины, коронавирус подтвердили и у префекта коммуны Лоди в регионе Ломбардия, Марчелло Кардоны, сообщает Notizie.
Ранее в воскресенье стало известно о том, что глава региона Пьемонт в Италии Альберто Чирио заразился вирусом, Он сообщал, что чувствует себя хорошо, болезнь протекает без симптомов.
Кроме того, положительный анализ на коронавирус оказался у главы Демократической партии Италии Николы Дзингаретти.